沪港通北向A股交易收费比率调整 自下周一生效

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港7月29日 - 港交所(0388.HK)周三公布沪港通北向A股交易收费比率调整，自下周一（8月3日）起生效。
港交所称，此乃因应上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司于7月1日公布了将于8月1日调整有关A股交易及结算之费用。
有待香港证监会的批准，香港及国际投资者经沪港通进行A股交易需缴付之费用亦将于下周一作出相应调整，其中，经手费将下调至0.00487%，原为0.00696%；过户费的收费标准由双边成交股份面额改为双边成交金额（或交易总额），比率亦有所调整。（见下表）
证管费、交易印花税及其他费用则维持不变。
费用 现时收费 改动后收费
经手费 双边成交金额的0.00696% 双边成交金额的0.00487%
证管费 双边成交金额的0.002% 没有更改
过户费 双边成交股份面额的0.06 双边成交金额的0.002%，根据
% 中国结算的沪港通规则支付；
及
双边成交金额的0.002%，根据
中央结算系统一般规则支付，
作为香港结算提供沪股结算服
务之收费。**
交易印花税 只收取卖方成交金额0.1% 没有更改
** 注：香港结算将会豁免于中央结算系统一般规则修订生效起计六个月内的过户费。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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