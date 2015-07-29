沪港通北向A股交易收费比率调整 自下周一生效

港交所称，此乃因应上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司于7月1日公布了将于8月1日调整有关A股交易及结算之费用。

有待香港证监会的批准，香港及国际投资者经沪港通进行A股交易需缴付之费用亦将于下周一作出相应调整，其中，经手费将下调至0.00487%，原为0.00696%；过户费的收费标准由双边成交股份面额改为双边成交金额（或交易总额），比率亦有所调整。（见下表）