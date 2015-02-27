下周一起香港投资者可以通过沪港通对上海A股进行担保卖空

路透香港2月27日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)称，自2015年3月2日起，投资者可以通过沪港通对上海414只A股进行担保卖空(Short Selling)。

有担保的卖空交易是指投资者借入沪股通股票，再经中华通或Trade-through交易所参与者透过沪股通在上海证券交易所出售。卖空盘必须为100股或其倍数，输入价不得低于相关卖空证券的最新成交价。

中华通及Trade-through交易所参与者可为投资者客户提供股票借贷。非登记交易所参与者及合资格机构只能向中华通及Trade-through交易所参与者提供股票借贷。

港交所称，就担保卖空借入股票后，投资者应通知其经纪该卖盘为卖空盘。此外，投资者应留意若其爲担保卖空借入卖空证券股份尚未归还予股票借出人，即使当其有意输入一个非卖空盘，该卖盘或仍须遵守卖空价规则，而该投资者向其经纪委托输入一个非卖空盘指示时或需需遵守此规则。

港交所将于每个沪股通交易日，于其网站发布每只合资格沪股通担保卖空股票的资讯，包括于开市前该交易日内最多可卖空的股数，交易时段内每15分钟更新一次可卖空的股数结余等。

沪港通自2014年11月17日开通，现时香港投资者可以直接买卖于上交所的569只A股，而内地投资者可买卖联交所上市的273只港股。

北向交易.NQUOTA.SH总额度为3,000亿元人民币，已使用额度约36%；南向交易.SQUOTA.HS总额度2,500亿元，已使用额度约10%。（完）

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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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