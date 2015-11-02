沪港通北向交易10月总成交按月下降13% 净流量由正转负

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港11月2日 - 香港联交所最新资料显示，10月沪港通北向A股交易总成交金额按月下降13%，净流量由正转负。
据联交所沪港通每月统计数据显示，10月沪股通.NQUOTA.SH总成交金额为709.08亿元人民币，9月则为818.77亿元；日均总成交金额为47.27亿元，按月升近4%。 沪股通10月买入金额332.14亿元，少于卖出金额376.95亿元，净流出约45亿元，结束前两月的净流入态势。 十大活跃股份中，连续10个月（也是自有统计以来）由中国平安保险(601318.SS)居首，10月总成交金额68.2亿元，净流入2.3亿元；第二大成交为贵州茅台(600519.SS)，第三位伊利股份(600887.SS)。 中国股市沪综指.SSEC10月累计上升11%，结束此前连续四个月下跌趋势。 南向港股交易（港股通）.SQUOTA.HS方面，10月总成交金额为276.26亿港元，按月回升9%，惟录得净流出6.5亿港元。日均成交总额17.27亿港元，按月升2%。 十大活跃股份之中，居首的国美电器(0493.HK)10月总成交金额9.95亿港元，第二及第三位分别是阿里影业(1060.HK)及顺风清洁能源(1165.HK)。 香港股市恒生指数.HSI10月累计上涨8.6%。 沪股通 港股通 总成交金额 按月变化 总成交金额 按月变化 （亿元人民币） （%） （亿港元） （%） 10月 709.08 -13 276.26 +9 9月 818.77 -32 252.92 -50 8月 1,207.11 -39 509.73 -45 7月 1,962.84 -14 929.97 +12 6月 2,272.14 +51 827.87 -20 5月 1,505.52 -3 1,034.11 -56 4月 1,551.12 +13 2,350.67 +560 3月 1,375.30 +104 356.33 +249 2月 674.93 -32 102.18 -67 1月 998.87 -17 307.20 +67（完） 参看相关细节，可点选网址(here)
(记者 雷美珍; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。