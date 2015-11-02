沪港通北向交易10月总成交按月下降13% 净流量由正转负

路透香港11月2日 - 香港联交所最新资料显示，10月沪港通北向A股交易总成交金额按月下降13%，净流量由正转负。

据联交所沪港通每月统计数据显示，10月沪股通.NQUOTA.SH总成交金额为709.08亿元人民币，9月则为818.77亿元；日均总成交金额为47.27亿元，按月升近4%。 沪股通10月买入金额332.14亿元，少于卖出金额376.95亿元，净流出约45亿元，结束前两月的净流入态势。 十大活跃股份中，连续10个月（也是自有统计以来）由中国平安保险(601318.SS)居首，10月总成交金额68.2亿元，净流入2.3亿元；第二大成交为贵州茅台(600519.SS)，第三位伊利股份(600887.SS)。 中国股市沪综指.SSEC10月累计上升11%，结束此前连续四个月下跌趋势。 南向港股交易（港股通）.SQUOTA.HS方面，10月总成交金额为276.26亿港元，按月回升9%，惟录得净流出6.5亿港元。日均成交总额17.27亿港元，按月升2%。 十大活跃股份之中，居首的国美电器(0493.HK)10月总成交金额9.95亿港元，第二及第三位分别是阿里影业(1060.HK)及顺风清洁能源(1165.HK)。 香港股市恒生指数.HSI10月累计上涨8.6%。 沪股通 港股通 总成交金额 按月变化 总成交金额 按月变化 （亿元人民币） （%） （亿港元） （%） 10月 709.08 -13 276.26 +9 9月 818.77 -32 252.92 -50 8月 1,207.11 -39 509.73 -45 7月 1,962.84 -14 929.97 +12 6月 2,272.14 +51 827.87 -20 5月 1,505.52 -3 1,034.11 -56 4月 1,551.12 +13 2,350.67 +560 3月 1,375.30 +104 356.33 +249 2月 674.93 -32 102.18 -67 1月 998.87 -17 307.20 +67（完） 参看相关细节，可点选网址(here)