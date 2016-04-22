香港证监会决定推行优化基金认可程序 并扩至中港基金互认

路透香港4月22日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周五称，决定推行优化基金认可程序，并扩展至中港基金互认安排下在港销售的内地基金申请，以加快业界产品推出市场时间。

证监会去年11月试行优化基金申请的认可程序，将申请分成“标准”和“非标准”两大类，目标分别在申请受理日起计平均1-2个月及2-3个月内发出认可（若给予认可的话）。

证监会称，自试行措施推出以来，认可程序的整体效率大为提升，而该等措施亦获得业界广泛支持，因此证监会决定在试行期届满后正式采纳优化程序，即自5月9日起。

同时，优化程序亦将扩展至内地基金根据内地与香港基金互认安排所提出的认可申请。

证监会投资产品部执行董事梁凤仪称，“随着基金申请质素有所改善和申请人的回应更见及时，我们亦乐见在不削弱投资者保障的情况下，新基金申请的整体处理时间得以缩短。”

至于强积金及集资退休基金产品的申请有效期则为六个月。（完）