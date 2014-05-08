香港新地郭氏兄弟及前高官许仕仁否认全部控罪

路透香港5月8日 -香港主要地产商--新鸿基地产(0016.HK)两名联席主席郭炳江和郭炳联兄弟及前政务司司长许仕仁等的涉嫌贪污案周四展开聆讯，上述三人否认全部控罪。

香港廉政公署于2012年3月底展开行动，先后拘捕了包括郭炳江、郭炳联等几位新地高层及曾担任新地顾问的前政务司司长许仕仁，指他们涉嫌贪污及公职人员行为失当等罪名。其中曾担任新地顾问的许仕仁被指涉嫌收受郭氏兄弟等人金钱利益，但有关贪污的指控并不涉及新地本身。

郭氏兄弟于今年初的控罪被修改，其中郭炳江涉嫌触犯防止贿赂条例而被多加一项控罪，郭炳联涉嫌触犯普通法串谋触犯公职人员行为失当及防止贿赂条例而被多加两项控罪。

除郭氏兄弟及许仕仁外，其余两名被告包括新地执行董事陈钜源和港交所(0388.HK)前高层关雄生。他们亦在庭上否认控罪。

许仕仁是廉署历来控告的最高级政府官员。而郭氏兄弟掌控的新地，则为以市值计香港最大的蓝筹地产商，公司过去一直以优良企业管治而着称。

据本地媒体报导，这宗案件料将审讯70日。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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