深港通将强化香港在内地金融发展中的独特角色--中银香港

路透香港11月11日 - 正值市场普遍预期深港通最快今天宣布开通日期，中银香港(2388.HK)首席经济学家鄂志寰周五在其评论中称，作为内地与香港股票互联互通机制的升级，深港通有利于沪深港三地“共同市场”建设，也有助于巩固和深化香港国际金融中心的固有优势，香港可望成为内地国民财富全球配置的首选市场以及内地金融风险的离岸管理中心。

她并指出，港股市场的广度与深度提升、离岸人民币市场发展、投资内地管道持续资源重组以及专业人才交流增加等均可为香港金融业发展创造新业务机会。

以下为其评论摘要：

一、深港通有利于深化内地与香港“共同市场”建设

2014年11月启动的“沪港通”首次将两地股市连接起来，建立起内地与香港、国际投资者以及全球资金共同参与、两地机构共同运营和监管、封闭循环的“共同市场”。2015年7月两地基金产品互认机制正式运行，首批基金互认产品于当年年底推出。以上海、深圳及香港三地股市总市值计算，截至今年9月底为10.57万亿美元，仅次于美国（泛欧+纳斯达克）的26.5万亿美元，规模在全球经济体中排名第二；以总成交额计算，根据WFE截至今年9月底的数据，上海、深圳及香港三地股市总成交为15.58万亿美元，美国两大市场总成交为139.47万亿美元。内地与香港在投资者结构、上市公司类型上均具有较强的互补和成长性。

二、深港通有助于巩固香港在内地金融发展中的固有优势

（一）香港在内地金融发展的历史作用不容低估。内地金融市场的发展，是主动通过“走出去”与“引进来”双向驱动、循序渐进、风险可控的进程。其中，许多重要的政策、措施和步骤都与香港息息相关。在内地资本市场开放的最初阶段，香港就是内地企业境外融资的首选目的地。人民币国际化进程启动之后，香港作为离岸人民币市场发挥了不可替代的促进作用。

（二）深港通料可巩固香港的固有优势。一是国际金融中心综合优势。作为小型外向经济体，香港金融市场的自由、便利与开放度为全球投资者，特别是成熟市场认可。尽管近年来全球经济金融形势风云变幻，不确定性因素和风险事件增加，但香港吸引国际投资者的固有优势并未削弱。深港通料将吸引更多国际投资者进入深圳市场；二是中国接连世界的平台优势。因为香港金融制度与市场框架是按照西方市场经济模式设计和构建的，拥有与成熟发达市场类似的产权、司法及立法、会计审计、信用、资讯披露及私人资讯保密制度，国际机构与资金云集。中国市场一旦连接香港市场，就直接或间接与世界各地的最终用户连接进来，可实现金融工具及资金的跨境流通；三是制度规范优势。香港拥有完备的法律体系、低税率及简单税制，同时拥有一国两制的双重优势；四是专业人才服务聚集优势。香港拥有大量的专业服务机构和精通跨国管理和国际业务的高端人才，特别是法律及仲裁服务、会计税务等方面人才，可为沪深港通等业务提供专业配套服务。

三、深港通有助于香港成为内地国民财富全球配置的首选市场

（一）香港可继续服务内地企业“走出去”。截至2015年底，香港股市中内地企业共有951家，占总市值与成交额的比重分别为62.06%和72.68%。下一步考虑将IPO纳入互联互通机制，势必吸引更多的内地企业，特别是代表中国新经济发展方向的优质民营企业来港上市。

（二）香港可满足内地居民多元化资产配置需要。2016年以来，港股通自4月22日至7月22日连续出现长达三个月的资金净流入，8月5日至9月12日连续29个交易日净流入资金规模近640亿港元，日使用额度余额占比曾触及42.03%的纪录低位。除去港股作为内地高净值人群的投资选项外，香港豪宅和保险市场也受益于内地居民资产配置需求。另外，香港丰富的金融产品和工具得到内地投资者青睐。

四、深港通有助于香港成为内地金融风险的离岸管理中心

（一）内地金融市场抵御外部风险的能力有待增强。作为新兴加转轨市场，内地金融市场发展仍存在较大完善空间。去年以来，随着人民币单边贬值趋势持续， 内地市场面临较大的资金外流风险。

（二）香港可协助内地金融市场对冲不利冲击，保持市场稳定。内地金融市场发展与开放的底线是维护国家经济金融体系安全。由于香港在一国之下实行与内地不同的制度，法律监管体系稳健，加上有关香港的政策措施可在中央政府的全面统筹和宏观掌控之下，从而在内地与西方市场之间为防范风险提供了缓冲区域，为资本市场平稳开放树立起审慎而稳妥的屏障。从沪港通两年的运行情况看，两地市场在法制、结算、交收、监管方面均已基本达标，并经受住股市大幅波动的考验。未来深港通延续每日额度控制、投资者门槛限制等，即充分考虑到市场风险因素，将风险控制在封闭管道中。

五、深港通对于香港金融业发展有正面推动作用

（一）港股市场的深度与广度有望提升。一是深港通纳入更多中小型股份，或会重现沪港通对股市成交的刺激作用；二是对IPO的推进作用料渐次呈现；三是市场结构和产品更为丰富多元。

（二）离岸人民币市场发展提速。一是互联互通机制的进一步完善，为人民币跨境使用和资金回流内地开启新管道，提升人民币的投资功能，有助促进离岸人民币业务发展；二是推动人民币产品发展。本地人民币流动性需要更多人民币计价投资产品相配合，势必促进离岸人民币投资产品的开发和销售。大量的人民币流动性也为离岸人民币财富管理业务提供新的资源。

（三）投资内地管道持续资源重组。由于沪深港通与QFII在业务主体、投资方向、交易货币、跨境资金管理方式等方面均有所不同，未来料可相互补充、共同发展。

（四）专业人才交流增加。相信深港通将强化内地与香港金融及相关专业服务人才的培训、交流和合作，并加快推出彼此资格互认、放宽部分领域执业限制，简化行政手续等措施。金融从业人员的需求会随之上升，有利于金融业就业市场畅旺和整体实力提升。

（五）深港通有利于券商与银行的业务发展。一是本地券商可利用沪深港通增强竞争实力。香港券商2016年6月底共有1035家，但本地券商长期在与海外金融机构竞争中处于劣势。深港通启动后，更多的内地投资者南下，或可丰富本地券商客户资源。另外，香港本地券商及时推出相关产品，可拓展业务发展；二是本地银行业可通过沪港通扩展客户资源、开发投资产品，提供更专业服务。为配合深港通启动，银行或可藉助其相较于券商更为安全、可靠和专业性吸引对人民币计价股票及理财产品有兴趣的个人客户，强化产品开发，提供更为专业的服务。

相信未来内地与香港在支持市场扩容与发展的同时，也会强化规则与监管的与时俱进，加强跨境监管的磨合与沟通，为“共同市场”发展提供更好的政策、制度环境。（完）