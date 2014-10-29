香港近九成示威者表示要坚持一年以上--路透非正式调查

周二出炉的路透非正式调查显示，将近九成香港示威者表示，准备留在街道上坚持一年以上时间，以推动全面民主化进程，反对中国政府对香港越来越严格的控制。调查发现，87%的回复者表示，他们将继续示威达一年以上；93%的人称，即便警察强行清场，他们也会在别的地方聚集，重新占领街道。图为10月28日，香港示威者和帐篷占领通往中环的主要道路。路透