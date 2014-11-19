证监会：港股通暂不参与融资融券 预防沪股通乌龙指概率

路透上海11月19日 - 沪港通交易周一启动以来，中国证监会通过官方微博陆续明确多项细则，包括港股通股票不属于内地市场的融资融券标的范围，投资者暂不能就其进行融资融券业务，以及通过监管降低沪股通发生“乌龙指”的概率。

证监会在在18日的第二期微讲堂中同时明确，境外投资者买卖沪股通股票，不参与内地市场融资融券业务，但是可参与香港市场的融资融券业务。

此前在9月26日公布的上交所沪港通视点办法中，是分别表示沪股通股票保证金交易和担保卖空的标的股票，应当属于上交所市场融资融券交易的标的证券范围；而上交所会员为港股通交易提供融资融券服务的相关事宜，另行规定，此次无疑更加明确。

针对乌龙指事件发生的可能性，证监会通过微讲堂表示，对于沪股通，上交所对沪股通交易单元实施盘中分时金额前端控制，香港联交所设置了买入价不能超过当前成交价4%的价格申报控制。

通过对交易金额和价格的双重监管，降低了“乌龙指”事件发生的可能性。一旦发生“乌龙指”事件，上交所将会根据事先制定的应急预案，启动应急处置流程。

具体如下：第一时间查询申报、成交异常的会员、交易单元、账户等情况；如果确认指数振幅异常是由于沪股通账户的申报、成交异常导致的，将第一时间通知香港联交所；视情况采取暂停沪股通（香港联交所SPV）账户交易权限的处置措施，并向市场公告；通知香港联交所已采取应急处置措施的情况，协调有关方面做出相应的公告。（完）

(发稿 李宏薇；审校 黄凯)

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