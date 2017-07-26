港大研究指填海有效增辟土地 建议香港政府收回新界私人闲置土地

路透香港7月26日 - 香港大学周三发布的研究指出，填海工程为历来香港增辟新土地最有效的方法，建议政府应以大规模填海作为复兴增辟土地的动力以及长期规划发展策略，并应把合适的郊区及市区外围土地，改变为具良好设计的城市划区。

港大都市实验室（HKUrbanLab）科斯产权研究中心的研究团队指出，建议成立一个由行政长官领导的常设决策机构，为持续土地供应制定策略性规划，定期向公众公布长远发展规划的方案。

此外，政府并应该考虑各种方法，把合适的郊区及市区外围土地，改变为具良好设计的城市划区。其中可行方法是由政府收回新界中私人拥有未被开发利用或闲置的土地的权益，公布该等土地契约将不会于2047年期届满后自动获得续期。这连同改革计算补地价机制，可鼓励发展商运用土地储备兴建房屋及作其他用途，政府也得以提早规划跨越2047年的新界土地用途。

领导该研究团队的港大房地产及建设系教授黎伟聪称，在1997年《保护海港条例》通通过后，香港几乎再没有大型填海发展规划。青洲及九龙湾（西面）两个主要发展项目被刹停，前者预计在176公顷的填海土地上安置13.58万人，后者在300公顷的填海土地上安置28.5万人。

＂特区政府提出‘新增土地供应’给人的印象只是用来应对物业价格上升等迫切议题的临时藉口，土地供应非一种持续的承诺，公众从来无从得知未来二、三十年可增辟土地的具体地点和长远策略。＂黎伟聪称。

研究团队认爲政府应恢复大型填海工程，例如研究在船湾淡水湖进行填海，方案在技术上可行。

另一名有份领导该研究团队的港大房地产及建设系讲座教授邹广荣认爲，政府建立一个庞大的土地储备尤关重要，可减低住宅价格波动，并增加人均居住面积，改善生活质素等。

＂政府可以有计划地建立一个庞大的土地储备，以减低住宅价格的波动，增加人均居住面积，使土地供应更能回应房屋需求，当房屋需求增加时，让有意购买物业的潜在买家有信心政府能增加土地的供应，以减低市场出现恐慌抢购潮的机会。＂邹广荣说。

他并指，由政府公布在2047年收回新界中私人拥有未被开发利用或闲置的土地的权益是可行的方法，目前主要发展商在新界拥有的土地估计达1,000公顷，连同其他私人的闲置土地，可释放的土地潜力非常大，但政府须同时改变现时补地价的计算模式，给予发展商更大诱因加快发展新界土地储备。

香港大型发展商不少都在新界拥有大批农地，其中恒基地产(0012.HK)去年末拥有的农地达2,410万平方尺、新世界发展(0017.HK)亦有约1,756万平方万尺。这些农地在完成补地价后，可更改发展用途。（完）