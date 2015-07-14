华耐控股与天弘基金就后者入股订立谅解备忘录

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港7月14日 - 将转型电子商务的华耐控股(1020.HK)宣布，与蚂蚁金服旗下天弘基金旗下天弘创新资产管理订立谅解备忘录，后者拟投资于公司，未来并将联手合作发掘“互联网+”及电子商贸等领域的业务发展。
华耐控股的声明称，谅解备忘录并未就计划投资，对订约双方设定具法律约束力的责任，计划投资有待订约双方进一步磋商并签订正式协议。
“天弘创新选择华耐是认同我们于‘互联网+’的发展方向及理念。华耐将与天弘创新联手合作并结合资源，挖掘于‘互联网+’及电子商贸等领域之业务发展，以寻找新的收入亮点。”华耐行政总裁吕永超称。
天弘基金由阿里巴巴(BABA.N)关联企业蚂蚁金服拥有51%，而蚂蚁金服专注于服务小微企业与普通消费者，旗下品牌包括支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁微贷、芝麻信用等。
华耐为中国第二大的高端钢水控流産品制造商，公司于5月中通过收购拥有电子商务品牌＂VT Zero＂的电子商务集团Soaring International Holdings Limited全部已发行股本，正式进军＂互联网+＂业务领域，专注于电子商务及资讯科技业务。
华耐控股周一收报0.41港元。（完）
(记者 梁慧仪；审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。