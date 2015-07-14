华耐控股与天弘基金就后者入股订立谅解备忘录

路透香港7月14日 - 将转型电子商务的华耐控股(1020.HK)宣布，与蚂蚁金服旗下天弘基金旗下天弘创新资产管理订立谅解备忘录，后者拟投资于公司，未来并将联手合作发掘“互联网+”及电子商贸等领域的业务发展。

华耐控股的声明称，谅解备忘录并未就计划投资，对订约双方设定具法律约束力的责任，计划投资有待订约双方进一步磋商并签订正式协议。

“天弘创新选择华耐是认同我们于‘互联网+’的发展方向及理念。华耐将与天弘创新联手合作并结合资源，挖掘于‘互联网+’及电子商贸等领域之业务发展，以寻找新的收入亮点。”华耐行政总裁吕永超称。

天弘基金由阿里巴巴(BABA.N)关联企业蚂蚁金服拥有51%，而蚂蚁金服专注于服务小微企业与普通消费者，旗下品牌包括支付宝、支付宝钱包、余额宝、招财宝、蚂蚁微贷、芝麻信用等。

华耐为中国第二大的高端钢水控流産品制造商，公司于5月中通过收购拥有电子商务品牌＂VT Zero＂的电子商务集团Soaring International Holdings Limited全部已发行股本，正式进军＂互联网+＂业务领域，专注于电子商务及资讯科技业务。

华耐控股周一收报0.41港元。（完）

(记者 梁慧仪；审校 林高丽)

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