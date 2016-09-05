黑龙江开展玉米改种大豆轮作补贴试点工作

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月5日 - 中国农业大省黑龙江开展玉米改种大豆轮作补贴试点工作，补贴标准为每亩150元人民币(22.46美元)，目的是面对严重的供应过剩情况，寻求减少玉米产量。
预计此举会令明年的大豆种植面积大幅增加，但不太可能抑制中国的大豆进口。中国是全球最大的大豆进口国。
按照之前的政策，中国以高价临时收储玉米，以鼓励农户放弃大豆，更多地改种玉米。该政策导致中国拥有大量的玉米储备，并令价格更低的玉米替代品进口大增。
政府如今试图通过向前茬种植玉米后今年改种大豆的农户提供资金支持，以改变这种趋势。
根据黑龙江省政府发布的文件，玉米改种大豆轮作补贴将试行三至五年，包括该省更寒冷的北部地区及其它传统大豆种植区。
官方智库--中国国家粮油信息中心周一称，玉米改种大豆轮作补贴试点面积约为650万亩。
这只是黑龙江大豆种植总面积的15.7%。该智库估计，黑龙江大豆种植面积为4,130万亩。
该智库在每日报告中称，由于玉米价格太低，加上对大豆种植户每吨补贴4,800元，明年大豆种植面积可能大幅增加。该智库没有提供具体数字。(完)
(编译 侯雪苹；审校 李春喜)
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