黑龙江和内蒙古东北部开发开放规划获批

路透北京9月24日 - 中国国务院批复黑龙江和内蒙古东北部地区沿边开发开放规划，大力发展国际金融服务，明确提出推动人民币跨境使用，在绥芬河、抚远、黑河和满洲里建立对俄罗斯贸易结算中心，稳步放宽跨境资本交易限制。

中国国家发展和改革委员会周一刊登的规划称，积极落实与俄罗斯签订双边本币结算协议，完善双边银行间的本币支付清算机制，为双边贸易投资提供支持。探索建立政府引导、社会参与的对俄罗斯合作投融资平台，引导社会资本进入金融服务领域。

“扩大直接融资，支持符合条件的与俄罗斯合作重点企业上市融资和发行企业债券。加大出口信用保险支持力度。”该项旨将黑龙江和内蒙古东北部地区建设成为中国对俄罗斯及东北亚开放的桥头堡和枢纽站的规划称。

规划提出要大力发展现代农业，加强重大技术装备的研发制造，提升关键零部件配套、加工和集成水平，提高自主创新和产业配套能力，推进产业国际化、集群化和成套化，建设全国重要的高端装备制造基地。

同时加快发展现代服务业，包括旅游业，现代物流业，商务服务业和国际金融服务业，文化产业。并加强面向俄罗斯铁路大通道建设，构筑以哈尔滨为枢纽，绥芬河—满洲里铁路为主通道。

在政策扶持方面，对中央安排老少边穷地区的公益性建设项目，取消县级并逐步减少市级配套资金。根据国家产业政策，利用境内外优势资源和市场，优先布局和发展资源加工重大项目。

财税政策上亦给予大力支持，包括加大中央财政均衡性转移支付和边境地区转移支付力度，中央财政专项转移支付向沿边地市和特困片区倾斜，对粮食加工技术改造、境外投资合作项目给予贷款贴息。将符合条件的公益性国债转贷资金全部转为拨款。中俄地区合作发展（投资）基金向中俄合作项目倾斜，加大国外矿产资源风险勘查专项资金投入力度。

国土资源政策包括支持列入国家战略的基础设施建设、产业发展项目和开发区用地需求，优先安排用地计划指标，加快用地审批。国家重点建设项目中的控制工期单体工程，可申请办理先行用地手续。在确保生态安全的前提下支持使用未利用地。

金融政策包括支持符合条件的边境地区开展扩大卢布使用范围试点。鼓励商业银行在防范风险的前提下加大对外贸合作企业的信贷支持力度。加大农业保险保费补贴支持力度，支持保险资金间接投资基础设施项目。

规划还明确加快体制机制创新，鼓励和引导民间资本进入跨境通道、石油化工、电力电信等领域。深化涉外经济体制改革，进一步推进贸易投资便利化，稳步放宽跨境资本交易限制。

发改委明确要求国务院有关部门结合各自职能分工，制定具体政策措施，在政策实施、项目建设、资金投入、体制创新等方面给予积极支持，帮助解决《规划》实施中遇到的重大问题，为促进黑龙江和内蒙古东北部地区沿边开发开放营造良好的政策环境。（完）

欲参看更多细节，请点选发改委网站(here)

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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