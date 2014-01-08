H&M与恒隆地产签订租约 明年中进驻铜锣湾建全球旗舰店

路透香港1月8日 - 香港恒隆地产(0101.HK)周三宣布，全球大型时装零售商H&M Hennes & MauritzAB(HMb.ST)将租用该公司于铜锣湾的四层商场物业，开设其全球旗舰店，预计于2015年夏季开业。

H&M将租用的恒隆中心四层物业，面积达4.6万平方尺。公司在新闻稿中未有透露租金水平。市场人士估计，上述舖位月租料达1,000万港元。

近年多个外国品牌先后落户香港，以把握由内地旅客带动的零售市场畅旺机会，以及藉香港作为进军内地的桥头堡。美国潮流服装品牌Forever 21于2010年中落实以月租1,100万港元“天价”租用铜锣湾京华中心六层逾5.1万平方尺的零售商舖。

京华中心位于渣甸街与渣甸坊交界，毗邻多个购物热点如崇光百货、希慎中心及时代广场。至于恒隆中心在崇光百货的另一边，毗邻百德新街购物区及皇室堡。

“京华中心与恒隆中心的位置可以比拟，因这两个位置都处于转角，也有电梯连接几层楼面，人流绝对不相伯仲。”世邦魏理仕香港商舖服务部资深董事连志豪表示。

他说，这样大面积的商舖在市场上很罕有，而不少外国品牌尤其是H&M这类fastfashion(快速时尚)品牌都想租用大面积的商舖。此外，H&M在港岛区缺乏分店，在铜锣湾落户对其是很好的扩充。

据H&M网页介绍，该公司现时在香港共有12家分店，只有一间在港岛区。

连志豪估计，H&M租用恒隆中心的月租或达1,000万港元。

据该行上月发表的研究报告，香港的核心区舖租远远抛离第二位，继续位列榜首(每年每平方尺4,333美元)。由于旅客来港不断，加上主要地区欠缺可拓展的空间，无论新进驻品牌或是现有的零售商，要在核心零售区觅得一个合适的舖位十分困难。

恒隆地产董事（租务及销售）陈家岳表示，H&M全球旗舰店将会为整个区域注入更多能量与动力，进一步加强恒隆在旗下铜锣湾零售及消闲热点的大规模革新计划。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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