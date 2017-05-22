海南航空拟289亿元引进19架飞机 其中可转债募资150亿元

路透北京5月22日 - 中国第四大航空公司--海南航空股份有限公司(600221.SS)上周五稍晚公告称，拟公开发行A股可转换公司债券，募资不超过150亿元人民币，扣除发行费用后所得资金将全部用于引进19架飞机。

该公司发布的公告并称，该飞机引进项目的总投资额为289亿元，除可转债募资部分，公司将自筹资金解决不足部分。

海航还表示，航空市场需求未来有望延续近年来较快的增长态势，鉴于国内民航市场及宏观经济环境的持续向好，公司拟使用本次募集资金购买飞机，机队规模的增加将直接提升公司运力，为公司拓展航线网络、提高市场占有率做好战略准备。

“经初步测算，引进19架飞机投入运营后，每年将为公司合计增加营业收入约为51.44亿元。”海航称。

海航同时指出，基本每股收益和稀释每股收益在本次可转债发行完成后可能出现下降，未来，募集资金的充分运用和主营业务的进一步发展，将有助于公司每股收益的提升；同时，本次可转债转股完成后，公司资产负债率将下降，有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。

海南航空股价上周五收报3.17元，过去一个月累计下跌6.8%。（完）

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