海航机场接近收购Odebrecht所持里约国际机场股权--消息

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透圣保罗4月17日 - 据一位消息人士周一介绍，中国海航机场控股(集团)有限公司已接近收购巴西大型工程企业Odebrecht所持巴西第二大国际机场的全部股权，部分解决了与一政府机构在许可权问题上的僵局。
该消息人士说，海航机场控股目前正在进行尽职调查程序，可能会收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场(加利昂国际机场)近30%的股权。海航机场控股是海航集团的下属公司。
该人士还说，作为交易条件，Odebrecht及其合作伙伴新加坡樟宜国际机场将向管理加利昂国际机场的投资载体投入9亿巴西雷亚尔(2.9亿美元)，相当于支付过期的运营许可费。消息人士还说，相关款项预计最早在本周支付。
Odebrecht和樟宜国际机场共计持有加利昂国际机场51%的股权，巴西民航基础设施机构Infraero持有剩余股权。Odebrecht和樟宜国际机场去年未能支付运营许可费，原因是在巴西遭遇有史以来最严重衰退之际，两家公司现金紧张。
Odebrecht未予置评。海航和樟宜的媒体代表未立即回复记者寻求置评的电子邮件。
上述消息人士没有详述该交易可能的时间表和估值，并要求匿名，因交易条款尚未公开。(完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。