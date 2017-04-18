海航机场接近收购Odebrecht所持里约国际机场股权--消息

路透圣保罗4月17日 - 据一位消息人士周一介绍，中国海航机场控股(集团)有限公司已接近收购巴西大型工程企业Odebrecht所持巴西第二大国际机场的全部股权，部分解决了与一政府机构在许可权问题上的僵局。

该消息人士说，海航机场控股目前正在进行尽职调查程序，可能会收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场(加利昂国际机场)近30%的股权。海航机场控股是海航集团的下属公司。

该人士还说，作为交易条件，Odebrecht及其合作伙伴新加坡樟宜国际机场将向管理加利昂国际机场的投资载体投入9亿巴西雷亚尔(2.9亿美元)，相当于支付过期的运营许可费。消息人士还说，相关款项预计最早在本周支付。

Odebrecht和樟宜国际机场共计持有加利昂国际机场51%的股权，巴西民航基础设施机构Infraero持有剩余股权。Odebrecht和樟宜国际机场去年未能支付运营许可费，原因是在巴西遭遇有史以来最严重衰退之际，两家公司现金紧张。

Odebrecht未予置评。海航和樟宜的媒体代表未立即回复记者寻求置评的电子邮件。

上述消息人士没有详述该交易可能的时间表和估值，并要求匿名，因交易条款尚未公开。(完)