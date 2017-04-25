海航机场将替代Odebrecht参与里约国际机场运营--巴西官员

国海证券称私签交易事涉债券不存在违约风险 不计提减值准备
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透巴西利亚4月24日 - 巴西政府一名官员周一称，中国海航机场控股(集团)有限公司将收购巴西大型工程企业Odebrecht所持巴西第二大机场的全部股权，以帮助打破与政府机构在许可权问题上的僵局。
巴西总统特梅尔(Michel Temer)办公室秘书长Wellington Moreira Franco对记者表示，海航机场控股已买下了Odebrecht下属公司所持里约热内卢国际机场(加利昂国际机场)的股权。海航机场控股是海航集团的下属公司。
无法立即联系到海航代表就此置评。路透曾于4月17日报导，海航机场接近收购Odebrecht所持加利昂国际机场股权。
Odebrecht下属公司和新加坡樟宜国际机场共计持有加利昂国际机场51%的股权。巴西民航基础设施监管机构拥有剩余股权。
知悉相关交易的消息人士本月稍早告诉路透，巴西政府希望Odebrecht退出机场运营联盟，从而解决加利昂国际机场的许可权问题，并摆脱Odebrecht牵涉进巴西史上最严重贪腐丑闻的影响。
这一丑闻几乎完全切断了Odebrecht的所有贷款渠道，并丢掉了在巴西和十几个其他国家的新合同。
上周，该机场运营联盟获巴西政府批准，可在未来三年重组价值45亿巴西雷亚尔(14.3亿美元)的许可费，为纳入新的合作方扫清了道路。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。
路透北京5月23日 - 中国国务院周二发布意见，支持社会办医疗机构引入战略投资者与合作方，加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式，进一步扩大市场开放。