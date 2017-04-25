海航机场将替代Odebrecht参与里约国际机场运营--巴西官员

路透巴西利亚4月24日 - 巴西政府一名官员周一称，中国海航机场控股(集团)有限公司将收购巴西大型工程企业Odebrecht所持巴西第二大机场的全部股权，以帮助打破与政府机构在许可权问题上的僵局。

巴西总统特梅尔(Michel Temer)办公室秘书长Wellington Moreira Franco对记者表示，海航机场控股已买下了Odebrecht下属公司所持里约热内卢国际机场(加利昂国际机场)的股权。海航机场控股是海航集团的下属公司。

无法立即联系到海航代表就此置评。路透曾于4月17日报导，海航机场接近收购Odebrecht所持加利昂国际机场股权。

Odebrecht下属公司和新加坡樟宜国际机场共计持有加利昂国际机场51%的股权。巴西民航基础设施监管机构拥有剩余股权。

知悉相关交易的消息人士本月稍早告诉路透，巴西政府希望Odebrecht退出机场运营联盟，从而解决加利昂国际机场的许可权问题，并摆脱Odebrecht牵涉进巴西史上最严重贪腐丑闻的影响。

这一丑闻几乎完全切断了Odebrecht的所有贷款渠道，并丢掉了在巴西和十几个其他国家的新合同。

上周，该机场运营联盟获巴西政府批准，可在未来三年重组价值45亿巴西雷亚尔(14.3亿美元)的许可费，为纳入新的合作方扫清了道路。(完)