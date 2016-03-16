独家：中国海航求购Terra Firma旗下飞机租赁公司遭拒--消息

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透伦敦3月15日 - 两位熟悉情况的消息人士说，私募股权公司Terra Firma已拒绝了中国海航集团对旗下飞机租赁公司AWAS的两次收购出价，后一次报价为22亿美元。
消息人士称，海航集团两度提出报价。去年海航通过旗下渤海租赁股份有限公司，以大约76亿美元收购了爱尔兰的Avolon Holdings。
一位消息人士表示，海航去年底向AWAS提出的第一次报价对该公司估值与账面价值相同，约为20亿美元，其中扣除了待出售的飞机。
这位人士称，第二次报价较账面价值溢价10%左右。这位人士要求不具名，因讨论仍然保密。
根据汤森路透数据，上市飞机租赁公司市净率(股价净值比，市账率)平均为0.82。
包含债务在内，AWAS交易总金额将超过70亿美元。
海航集团一位发言人士否认知悉对AWAS的任何出价。
Terra Firma和AWAS拒绝置评。
航空业资产也十分吸引保险商和养老基金等投资者。在利率依然偏低之际，这些投资者亟渴求报酬牢靠的长期美元收入。
来自亚洲的关注，让快速成长、且大部分在都柏林注册的飞机租赁行业，也已出现愈来愈多的整合。
全球最大的涡轮螺旋桨飞机租赁业者--丹麦Nordic Aviation Capital周一表示，将收购佛罗里达的Jetscape Aviation，挺进支线飞机租赁市场。(完)
(编译 郑茵/张若琪 审校 徐文焰/王兴亚)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)