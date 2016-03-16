独家：中国海航求购Terra Firma旗下飞机租赁公司遭拒--消息

路透伦敦3月15日 - 两位熟悉情况的消息人士说，私募股权公司Terra Firma已拒绝了中国海航集团对旗下飞机租赁公司AWAS的两次收购出价，后一次报价为22亿美元。

消息人士称，海航集团两度提出报价。去年海航通过旗下渤海租赁股份有限公司，以大约76亿美元收购了爱尔兰的Avolon Holdings。

一位消息人士表示，海航去年底向AWAS提出的第一次报价对该公司估值与账面价值相同，约为20亿美元，其中扣除了待出售的飞机。

这位人士称，第二次报价较账面价值溢价10%左右。这位人士要求不具名，因讨论仍然保密。

根据汤森路透数据，上市飞机租赁公司市净率(股价净值比，市账率)平均为0.82。

包含债务在内，AWAS交易总金额将超过70亿美元。

海航集团一位发言人士否认知悉对AWAS的任何出价。

Terra Firma和AWAS拒绝置评。

航空业资产也十分吸引保险商和养老基金等投资者。在利率依然偏低之际，这些投资者亟渴求报酬牢靠的长期美元收入。

来自亚洲的关注，让快速成长、且大部分在都柏林注册的飞机租赁行业，也已出现愈来愈多的整合。

全球最大的涡轮螺旋桨飞机租赁业者--丹麦Nordic Aviation Capital周一表示，将收购佛罗里达的Jetscape Aviation，挺进支线飞机租赁市场。(完)