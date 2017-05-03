海航集团增持德银股份至近10% 成后者最大股东--消息人士

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透法兰克福5月2日 - 接近德意志银行(DBKGn.DE)的消息人士周二透露，中国海航集团(0521.HK)已将其在德银的持股比例提升至9.9%。
此举将令海航集团超越卡塔尔与贝莱德(BlackRock)(BLK.N)，成为德银的最大股东。海航通过投资工具C-Quadrat参股德银，卡塔尔与贝莱德持股比例分别为接近10%和6.1%。
海航此前于3月将持股比例提升至4.76%。两位接近德银的消息人士称，有关此次增持的文件预计将在几天内提交给监管机构。
德银未予置评，该行目前正在增资80亿欧元(87.4亿美元)。C-Quadrat亦未发表评论。彭博于周二最先报导了此次行动。(完)
(编译 徐文焰)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。