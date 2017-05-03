海航集团增持德银股份至近10% 成后者最大股东--消息人士

路透法兰克福5月2日 - 接近德意志银行(DBKGn.DE)的消息人士周二透露，中国海航集团(0521.HK)已将其在德银的持股比例提升至9.9%。

此举将令海航集团超越卡塔尔与贝莱德(BlackRock)(BLK.N)，成为德银的最大股东。海航通过投资工具C-Quadrat参股德银，卡塔尔与贝莱德持股比例分别为接近10%和6.1%。

海航此前于3月将持股比例提升至4.76%。两位接近德银的消息人士称，有关此次增持的文件预计将在几天内提交给监管机构。

德银未予置评，该行目前正在增资80亿欧元(87.4亿美元)。C-Quadrat亦未发表评论。彭博于周二最先报导了此次行动。(完)