消息人士称海航集团可能增加对德意志银行的持股

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透香港3月10日 - 两位知情人士告诉路透，中国航空企业海航集团(0521.HK)对德意志银行(DBKGn.DE)的持股可能在3%的基础上进一步增加。
不过其中一位直接知情的消息人士称，海航需要解决一些问题，才能完成交易，但未做出详细阐述。
海航和德银的代表未予对此置评。
海航上月购买德银的3.04%股权，成为该行的第三大股东。排名前两位的股东分别是持股近10%的塔卡尔和持股6.1%的贝莱德(Blackrock)(BLK.N)。
路透周四报道，德银的三大股东可能支持该行最新的增资行动，即力图筹资80亿欧元(85亿美元)来支持再次重组。
尽管海航上月表示对德银的投资属于被动股权，但增持股份的意愿表明海航可能怀有战略抱负。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王丽鑫)
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