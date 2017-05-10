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中国财经 | 2017年 5月 10日 星期三 16:50 BJT

海航集团将不会竞购德国HSH Nordbank--德国商报

路透法兰克福5月10日 - 德国商报(Handelsblatt)报导引述海航集团(0521.HK)发言人说法指出，该集团将不会竞购德国航运业融资供应商HSH Nordbank。

周三报导引述发言人谈话指出，“海航集团或旗下事业都不会提出收购。”

消息人士先前向路透表示，海航集团和中国保险业者安邦保险集团都曾洽询HSH Nordbank收购事宜。

目前尚无法联系上海航集团的置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 王洋)
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