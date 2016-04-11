海航集团提出以每股53瑞郎收购瑞士航空服务商Gategroup

路透苏黎世4月11日 - 中国海航集团和瑞士航空服务商Gategroup (GATE.S)周一表示，海航集团提出以每股53瑞士法郎的价格收购Gategroup，得到Gategroup董事会的一致赞成。

上述公司在联合公告中称，在股票完全稀释的基础上，上述收购价对Gategroup的估值约为14亿瑞郎(14.7亿美元)。Gategroup上周五收于44.10瑞郎。

海航集团计划在交易完成后让Gategroup退出瑞士证交所，Gategroup将成为海航集团一个独立的业务公司。Gategroup的总部依然保留在瑞士,由当前的领导团队管理。(完)