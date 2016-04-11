海航集团提出以每股53瑞郎收购瑞士航空服务商Gategroup

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透苏黎世4月11日 - 中国海航集团和瑞士航空服务商Gategroup (GATE.S)周一表示，海航集团提出以每股53瑞士法郎的价格收购Gategroup，得到Gategroup董事会的一致赞成。
上述公司在联合公告中称，在股票完全稀释的基础上，上述收购价对Gategroup的估值约为14亿瑞郎(14.7亿美元)。Gategroup上周五收于44.10瑞郎。
海航集团计划在交易完成后让Gategroup退出瑞士证交所，Gategroup将成为海航集团一个独立的业务公司。Gategroup的总部依然保留在瑞士,由当前的领导团队管理。(完)
(编译 孙国玉; 审校 李春喜)
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透北京1月18日 - 中国房地产市场价格拐点已现。数据显示，12月70个大中城市房价指数同比涨幅15个月来首度回落，热点城市受调控政策影响，房价环比多持平或下跌，昔日的龙头城市全面熄火；重庆等之前较平静的二三线楼市开始升温，但在中央“房子不是用来炒的”的定位下，调控政策也紧随而来。
路透柏林/法兰克福1月17日 - 奥迪周二表示，将在中国出售更多款电动汽车，并在中国开发自动驾驶汽车，加深与其中国合作伙伴--中国第一汽车集团的合作，以在中国市场上应对奔驰(Mercedes-Benz) 和宝马汽车(BMW) 的挑战。中国是奥迪的最大市场。