海航集团将其对德意志银行的持股比例从3.04%提高至4.76%

路透法兰克福3月23日 - 德意志银行(DBKGn.DE)周四表示，中国海航集团(0521.HK)已将其对德银的持股从3.04%增至4.76%。目前德银正在筹措80亿欧元(86.2亿美元)资金用于重组。

海航通过投资工具C-Quadrat参股德银，为后者第三大股东；排名前两位的是持股近10%的塔卡尔和持股6.1%的贝莱德(Blackrock)(BLK.N)。

尽管海航曾表示其对德银的投资属于被动性质，但其增持股份的愿望表明海航或许怀有战略抱负。

海航一直在大举并购，业务范围从传统的航空和物流扩展到金融服务领域，押注资产管理和消费金融业务，以期在国内外实现增长。(完)