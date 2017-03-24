海航集团将其对德意志银行的持股比例从3.04%提高至4.76%

穆迪称没有重估中国评级的具体时间表
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。
路透法兰克福3月23日 - 德意志银行(DBKGn.DE)周四表示，中国海航集团(0521.HK)已将其对德银的持股从3.04%增至4.76%。目前德银正在筹措80亿欧元(86.2亿美元)资金用于重组。
海航通过投资工具C-Quadrat参股德银，为后者第三大股东；排名前两位的是持股近10%的塔卡尔和持股6.1%的贝莱德(Blackrock)(BLK.N)。
尽管海航曾表示其对德银的投资属于被动性质，但其增持股份的愿望表明海航或许怀有战略抱负。
海航一直在大举并购，业务范围从传统的航空和物流扩展到金融服务领域，押注资产管理和消费金融业务，以期在国内外实现增长。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。
路透上海5月24日 - 中国房地产企业借道信托融资料继续收紧。三位消息人士周二晚间透露，银监会日前发文将开展房地产信托业务纳入今年现场检查要点，重点查是否存在规避房地产贷款监管要求变相开展相关业务和股+债”项目中是否存在不真实的股权或债权等。
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。