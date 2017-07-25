海航集团公开信披露股权架构 慈善基金会成其控股股东

路透上海7月25日 - 近年来在全球频繁并购、但股权架构颇为神秘的中国海航集团周一稍晚透过公开信披露其股权架构，分别注册在中国和海外的两只慈善公益基金会合计持有海航集团52.25%股权，为后者控股股东。

路透收到的该公开信显示，海航集团的12位联合创始人、高级管理人员或董事亦是公司股东。基于所有股东的个人承诺，他们在离职或离世时向基金会捐赠其所有股份，基金会在海航集团的持股比例会继续增加。最终，海航集团将由慈善机构持有。

目前，注册在纽约的Hainan Cihang Charity Foundation Inc.持有海航集团29.5%股权；注册在海口的海南省慈航公益基金会持有海航集团22.75%股权。上市公司海航控股(600221.SS)(900945.SS)亦持有海航集团0.25%股权。

12位自然人股东合计持股47.5%，其中海航集团创始人、董事局主席陈峰及另一创始人王健各持有海航集团14.98%股份，海航集团副董事长兼首席执行官谭向东、执行董事长李先华、管理顾问委员会主任李箐各持有2.95%；董事局副董事长陈文理持有3.95%。

公开信指出，虽然海航集团的业务不断扩展，但其经营原则和理念始终不变，就是“造福于人类的幸福与世界的和平”。为了实现该使命，海航集团努力通过全球业务汇集人才，回馈社会并赋予个人更幸福、更充实的生活。也正因为此，海航集团设立了慈航基金会，以进一步推进慈善工作，最大限度履行企业的社会责任。

“虽然海航集团是一家私营公司，没有义务披露股权结构，但我们尊重并认同这方面的信息透明度要求，今天我们将披露海航集团的股权结构，并计划每年更新该信息。”公开信称。

海航集团去年在海外披露的材料显示，一位名叫“guanjun”的北京私人投资者持有海航集团17.4%股份。谭向东稍早在接受路透专访时表示，该部分股份已转移给了基金会。

1993年创立的海航集团，已从单一的地方航空运输企业发展成为囊括航空、酒店、旅游、地产、商品零售、金融、物流、船舶制造、生态科技等多业态大型企业集团，公司总资产逾万亿元人民币，2016年实现收入逾6,000亿元。在2017年财富全球500强榜单中，海航集团排名为第170位，较上年提升183位。（完）