海航集团马不停蹄完成500亿美元交易后 今年将放慢并购步伐

路透北京6月5日 - 中国综合企业海航集团近两年积极展开各种交易，从入股德意志银行(DBKGn.DE)和希尔顿全球控股(Hilton Worldwide Holdings)(HLT.N)，到收购电子产品经销商英格雷姆麦克罗(Ingram Micro)，如今该集团打算放慢脚步，或者说至少降低海外收购的交易规模。

海航集团业务涉猎广泛，涵盖从航空业到金融服务业的诸多行业，近年以中国最积极的非政府实体身份活跃在全球市场，完成了总价值超过500亿美元的交易，这相当于保加利亚的年度GDP总值。

“今年，肯定会将并购步伐放慢一点了，”很少接受媒体访问的海航CEO谭向东对路透表示。

美国和欧洲的政治不确定性--比如英国即将进行的脱欧谈判，中国全面遏制资本外流，已经改变了海航集团能以脱缰之马势头增长的大环境。

“现在形势要比以前复杂一些了，”谭向东在电话里对路透记者说。

他指出，中美关系紧张是最大的风险。

不过他表示，海航不会完全停止海外收购。相比中国国内资产，国际资产的定价更优，而且仍然能够融到低成本的资金。

有人认为海航以马不停蹄之势完成各种交易显示该集团缺乏战略重点，对此谭向东予以否认。他指出，海航正在寻找“低估值资产”。

今年迄今，海航集团已宣布收购逾120亿美元的股权和资产，表明它在关键行业依然保持活跃，其中包括金融服务业。

谭向东说，海航资产中有逾30%为海外资产，来自这部分资产的营收占其总营收的逾一半，海航的规模大到足以让公司在中国境外通过离岸架构来进行交易。(完)