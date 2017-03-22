海航集团斥资22亿美元收购曼哈顿办公大楼--消息人士

路透纽约3月21日 - 海航集团(0521.HK)已同意以22.1亿美元买下一栋曼哈顿办公大楼，显现出中资正在纽约商业房地产市场大展身手。

熟知此项交易的消息人士周二称，海航收购曼哈顿公园大道245号的交易尚未结束，但海航已签署了买卖协议。

本项交易将成为纽约办公大楼最高售价之一。卖方为Brookfield Property Partners LP(BPY.N)和纽约州教师退休基金，前者拥有该大楼多数股权，后者拥有49%股份。

根据Cushman & Wakefield的数据，去年美国房地产市场有约154亿美元的跨境投资，其中30%有中资企业身影，而且近半数的投资标的坐落于纽约。

本项交易的消息是由The Real Deal率先披露。(完)