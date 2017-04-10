海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购 涉资高至77亿港元

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团(0521.HK)宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd(CWTD.SI)提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
受收购消息刺激，CWT周一高开逾9%，而海航实业开盘则涨近3%。
海航实业表示，收购事项符合集团的审慎投资及合理投资原则。尤其是，公司物色物流地产、物流仓储、散装商品买卖、物流金融及物流运输设施等若干行业的并购目标，同时密切监察＂一带一路＂政策、东南亚以及其他地区的经济贸易发展势态。
海航实业提出按每股2.33坡元收购CWT全部已发行股本，较后者上周五收盘价2.07坡元溢价12.56%。
要约须待下列先决条件在最后截止日期（9月9日）或之前达成或获豁免后，方会作出要约及刊发相关要约文件，包括反垄断先决条件、并无重大不利影响及海航实业股东在股东大会上批准收购事项。
海航实业表示，无意对CWT的管理团队及业务作出重大变动。倘海航实业收到要约接纳，以致已发行的CWT股份总数中不足10%由公众持有，则要约人目前无意维持CWT在新交所的上市地位，并保留寻求CWT从新交所自愿退市的权利。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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