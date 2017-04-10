海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购 涉资高至77亿港元

路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团(0521.HK)宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd(CWTD.SI)提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。

受收购消息刺激，CWT周一高开逾9%，而海航实业开盘则涨近3%。

海航实业表示，收购事项符合集团的审慎投资及合理投资原则。尤其是，公司物色物流地产、物流仓储、散装商品买卖、物流金融及物流运输设施等若干行业的并购目标，同时密切监察＂一带一路＂政策、东南亚以及其他地区的经济贸易发展势态。

海航实业提出按每股2.33坡元收购CWT全部已发行股本，较后者上周五收盘价2.07坡元溢价12.56%。

要约须待下列先决条件在最后截止日期（9月9日）或之前达成或获豁免后，方会作出要约及刊发相关要约文件，包括反垄断先决条件、并无重大不利影响及海航实业股东在股东大会上批准收购事项。

海航实业表示，无意对CWT的管理团队及业务作出重大变动。倘海航实业收到要约接纳，以致已发行的CWT股份总数中不足10%由公众持有，则要约人目前无意维持CWT在新交所的上市地位，并保留寻求CWT从新交所自愿退市的权利。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)