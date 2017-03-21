海航投资计划投资一只拟在新加坡上市的REIT至少35%份额

路透上海3月21日 - 中国海航投资集团股份有限公司(000616.SZ)周二公告称，计划与新加坡地产管理公司AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD合作，投资由AEPIM参与管理，并拟在新加坡上市的REIT（房地产信托基金）至少35%份额。

双方合作内容包括由AEPIM的创始人、首席执行官Yusof与海航投资子公司合资成立一家管理公司，海航投资占75%股权，该合资管理公司将担任该REIT的项目管理人。该REIT投资方向为物业，其中一栋物业为海航投资关联方海航实业国际投资集团旗下物业。

公告称，由于REIT发行上市有待新加坡相关政府机构审批，在审批过程中可能对REIT既定方案进行调整，在发行上市阶段REIT的最终上市总市值金额因多种外因存在不确定性。

海航投资称，AEPIM及其创始人Yusof拥有丰富的基金管理经验，Yusof在过去的十年中被亚洲及中东的机构和私人办公室客户授权管理超过35亿美元的资产。与其合作有利于公司学习先进的投资管理理念，积累在国外房地产投资基金领域的经验，有利于加快公司战略转型。

海航投资原为一家房地产开发企业，在海航集团入主后向金融投资平台转型，业务包括基金、保险、信托及大健康、养老产业。其私募基金业务聚焦于房地产基金业务，将低流动性的地产项目通过不动产基金运作方式。去年除参与上证所首单类REITs--恒泰浩睿-海航浦发大厦资产支持专项计划外，还与全球房地产基金巨头美国铁狮门合作，以地产基金的形式建设纽约438 Eleventh Avenue地块。

海航投资周二早盘报5.08元人民币，涨0.01元或0.2%。（完）