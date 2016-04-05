海航拟斥26亿港元购买泰昇集团66%股权

路透香港4月5日 - 泰昇集团(0687.HK)日前宣布，中国海航集团附属公司拟以26亿元港币，向其控股股东Tides Holdings II购买5.77亿股，约占已发行股本66%。

刊登在港交所公告称，Tides Holdings II与海航集团附属HNA Finance I订立投资意向书，每股作价4.53港元，泰昇集团将于今日起复牌。

出售完成后，该交易将导致海航集团附属取得该公司控股权，Tides Holdings II仍将持有该公司约7,872万股或约9%股权，不再是该公司控股股东。

另外，HNA Finance I将可能向副主席兼董事总经理冯潮泽持有的洋泽收购泰昇地基(香港)40%股权，涉及现金代价约8.37亿港元。目前，泰昇集团持有泰昇地基(香港)60%股权。

泰昇集团(0687.HK)周二复牌早盘升7.82%，报4.420港元。（完）

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