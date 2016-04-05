海航拟斥26亿港元购买泰昇集团66%股权

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港4月5日 - 泰昇集团(0687.HK)日前宣布，中国海航集团附属公司拟以26亿元港币，向其控股股东Tides Holdings II购买5.77亿股，约占已发行股本66%。
刊登在港交所公告称，Tides Holdings II与海航集团附属HNA Finance I订立投资意向书，每股作价4.53港元，泰昇集团将于今日起复牌。
出售完成后，该交易将导致海航集团附属取得该公司控股权，Tides Holdings II仍将持有该公司约7,872万股或约9%股权，不再是该公司控股股东。
另外，HNA Finance I将可能向副主席兼董事总经理冯潮泽持有的洋泽收购泰昇地基(香港)40%股权，涉及现金代价约8.37亿港元。目前，泰昇集团持有泰昇地基(香港)60%股权。
泰昇集团(0687.HK)周二复牌早盘升7.82%，报4.420港元。（完）
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(记者 赵红梅; 审校 林高丽)
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