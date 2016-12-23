海航旅游向瑞德酒店发起强制收购要约

路透斯德哥尔摩12月23日 - 中国海航旅游集团周四稍晚宣布对瑞德酒店集团(Rezidor Hotel Group)(REZT.ST)发出强制性收购要约，对该公司每股报价34.86瑞典克朗(3.78美元)。

海航旅游在今年4月收购了卡尔森酒店集团(Carlson Hotels)，由此获得了卡尔森持有的瑞德酒店51%的股权，促使海航进而收购瑞德余下的股份。

海航称，根据纳斯达克斯德哥尔摩的并购条款规定，无论股东接受水平如何，该交易都必须完成，只需获得监管机构的批准。

收购报价低于瑞德12月22日的收盘价37.20瑞典克朗。

该收购要约由海航旅游全资子公司--HNA Sweden Hospitality Management发出。（完）