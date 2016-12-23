海航旅游向瑞德酒店发起强制收购要约

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透斯德哥尔摩12月23日 - 中国海航旅游集团周四稍晚宣布对瑞德酒店集团(Rezidor Hotel Group)(REZT.ST)发出强制性收购要约，对该公司每股报价34.86瑞典克朗(3.78美元)。
海航旅游在今年4月收购了卡尔森酒店集团(Carlson Hotels)，由此获得了卡尔森持有的瑞德酒店51%的股权，促使海航进而收购瑞德余下的股份。
海航称，根据纳斯达克斯德哥尔摩的并购条款规定，无论股东接受水平如何，该交易都必须完成，只需获得监管机构的批准。
收购报价低于瑞德12月22日的收盘价37.20瑞典克朗。
该收购要约由海航旅游全资子公司--HNA Sweden Hospitality Management发出。（完）
(编译 高琦 审校 于春红)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。