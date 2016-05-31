焦点：中国海航将出资1.14亿美元 购入维珍澳洲航空13%股权

2015年11月12日，图为澳洲航空公司一架波音737-800飞机旁停放的两架维珍澳洲航空的飞机。 REUTERS/David Gray

路透悉尼5月31日 - 维珍澳洲航空(Virgin Australia)(VAH.AX)周二表示，中国海南航空公司将购入其多数股份，这将为其带来关键的资金挹注，帮助其进一步涉足不断增长的中国旅游市场。

海南航空是中国最大的民营航空公司，计划通过股票配售向维珍澳洲航空投资1.59亿澳元(1.14亿美元)，获得13%的股权。未来计划把持股比例提高到19.99%。

双方计划在澳洲与中国之间开通直航班机，并就飞行常客计划和代码共享等开展合作。这宗交易增强了维珍澳洲航空的财务实力，同时也让海南航空得以进入一个有利可图的市场。海南航空的母公司正在开展一项规模达100亿美元的海外市场拓展行动，以抗衡中国的几家国有航空公司。

“这是战略上的重要结盟。”维珍澳洲航空执行长John Borghetti对记者表示。他称，中国是澳洲入境旅游发展最快、最具价值的市场。

“他们亦讨论了希望尽快能将股份增持至19.9%。”

维珍澳洲航空向海航定向发行的股票为每股0.3澳元，较周一收盘溢价7.1%。该股周二收于0.3澳元。

维珍澳洲航空需要这笔资金来削减不断攀高的债务，该公司同澳洲航空(QAN.AX)的竞争，部分导致债务堆积。

“你希望有个中国股东而非新西兰股东，不是吗?”Clime Asset Management资深分析师David Walker说道，“双方结盟是一个时代的标志和未来的大势所向。”

维珍澳洲表示，公司认为该交易无需获得澳洲外资投资审核局(FIRB)的审批，但需要经过澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)的评估。海航将在维珍澳洲得到一个董事会席位。

Borghetti称，他预计维珍澳洲将在2017年上半年开通与中国的飞行航线，北京和香港等主要城市料都将是航班目的地。

分析师称，鉴于海航目前尚无飞澳洲的航班，与维珍澳洲的合作将帮助海航与南航和东航等国内同业展开竞争。南航和东航已经有飞澳洲的航班。

“中国-澳洲市场发展蓬勃，可以预见在未来一段时期将出现更广阔的发展空间。”瑞银亚洲交通研究部主管连沛堃说道。

就在这笔交易宣布以前，海航刚刚在周一发声明称，有意购入法航荷航(AIRF.PA)旗下餐饮服务业务Servair的49.99%股权，已经进入排他性谈判。（完）