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中国财经 | 2016年 5月 31日 星期二 08:50 BJT

海航集团与维珍澳洲航空达成协议 向后者投资1.14亿美元

路透5月31日 - 维珍澳洲航空(Virgin Australia)(VAH.AX)周二表示，已与海航集团达成协议，海航将通过供股向其投资1.59亿澳元(1.14亿美元)。

维珍澳洲航空在声明中称，供股价将为每股0.30澳元，较周一收盘价溢价7.1%。

维珍澳洲航空称，该协议将通过澳洲和中国间的直航，加快其进入中国快速成长的旅游市场。(完)

(编译 于春红; 审校 李爽)

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