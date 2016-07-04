中国海航集团收购瑞士佳美股权尚未达到目标水准67%

沪综指收小涨终止连五日下跌 量能萎缩持续反弹动力不足
路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周二收小涨终止连五日下跌，成交量明显萎缩。盘面显示，中小盘股持续下跌后反弹动力较强，而前日护盘的金融股则有所回落。分析师认为，目前压制市场的因素仍未完全消失，大盘可能还不具备持续反弹动力，不过昨日低点3,050点附近存在较强支撑。
路透苏黎世7月4日 - 中国海航集团周一表示，目前在瑞士航空服务商佳美集团(Gategroup)(GATE.S)持股63.6%，略低于海航收购计划的最低接受门槛。
海航集团4月时同意以15亿美元全现金收购佳美集团，当时被一些股东及分析师批评出价太低。
海航先前表示计划取得佳美集团至少67%股权，这项收购要约的初步结果仍低于这一目标。
海航表示，收购要约的确定结果预计7月7日公布，并称公司有可能放弃前述最低门槛要求。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周二收小涨终止连五日下跌，成交量明显萎缩。盘面显示，中小盘股持续下跌后反弹动力较强，而前日护盘的金融股则有所回落。分析师认为，目前压制市场的因素仍未完全消失，大盘可能还不具备持续反弹动力，不过昨日低点3,050点附近存在较强支撑。
路透上海1月17日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕最新中国商业地产报告预计，金融混业经营、科技行业迭代增长与消费服务升级浪潮催生中国写字楼市场新需求，但供应持续高峰下一二线城市皆会承压；而商铺等零售物业今年亦将因供应集中，租金上行乏力。
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。