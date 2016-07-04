中国海航集团收购瑞士佳美股权尚未达到目标水准67%

沪综指收小涨终止连五日下跌 量能萎缩持续反弹动力不足

路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周二收小涨终止连五日下跌，成交量明显萎缩。盘面显示，中小盘股持续下跌后反弹动力较强，而前日护盘的金融股则有所回落。分析师认为，目前压制市场的因素仍未完全消失，大盘可能还不具备持续反弹动力，不过昨日低点3,050点附近存在较强支撑。