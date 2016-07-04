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中国财经 | 2016年 7月 4日 星期一 15:33 BJT

中国海航集团收购瑞士佳美股权尚未达到目标水准67%

路透苏黎世7月4日 - 中国海航集团周一表示，目前在瑞士航空服务商佳美集团(Gategroup)(GATE.S)持股63.6%，略低于海航收购计划的最低接受门槛。

海航集团4月时同意以15亿美元全现金收购佳美集团，当时被一些股东及分析师批评出价太低。

海航先前表示计划取得佳美集团至少67%股权，这项收购要约的初步结果仍低于这一目标。

海航表示，收购要约的确定结果预计7月7日公布，并称公司有可能放弃前述最低门槛要求。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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