澳门“赌王”之子何猷龙将在海参崴开赌场

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透香港7月11日 - 澳门“赌王”何鸿燊之子何猷龙将扩大其业务版图，他旗下的的两家公司已签订相关协议，将在俄罗斯海参崴附近开设赌场。
何猷龙与澳洲亿万富翁派克在澳门共同经营新濠博亚博彩MPEL.O 6883.HK，他目前还在菲律宾兴建一个赌场。
何猷龙旗下的新濠国际发展(0200.HK)以及凯升控股(0102.HK)总共将拥有海参崴一赌场的51%权益，其俄方合作伙伴为地产商人Oleg Drozdov。海参崴邻近中国东北地区，飞北京只需两个半小时。
一些外国博彩业者对投资海参崴态度则更为谨慎，主要出于监管方面的顾虑。
海参崴该赌场项目的总投资额估计为1.3亿美元，而新濠博亚娱乐MPEL.O在菲律宾的新赌场项目投资则高达10亿美元。两家赌场预计均将在明年开业。
何猷龙是澳门“赌王”何鸿燊的儿子。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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