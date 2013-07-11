澳门“赌王”之子何猷龙将在海参崴开赌场

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港7月11日 - 澳门“赌王”何鸿燊之子何猷龙将扩大其业务版图，他旗下的的两家公司已签订相关协议，将在俄罗斯海参崴附近开设赌场。

何猷龙与澳洲亿万富翁派克在澳门共同经营新濠博亚博彩 ，他目前还在菲律宾兴建一个赌场。

何猷龙旗下的新濠国际发展 以及凯升控股 总共将拥有海参崴一赌场的51%权益，其俄方合作伙伴为地产商人Oleg Drozdov。海参崴临近中国东北地区，飞北京只需两个半小时。

一些外国博彩业者对投资海参崴态度则更为谨慎，主要出于监管方面的顾虑。

海参崴该赌场项目的总投资额估计为1.3亿美元，而新濠博亚娱乐 在菲律宾的新赌场项目投资则高达10亿美元。两家赌场预计均将在明年开业。 （完）