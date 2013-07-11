澳门“赌王”之子何猷龙将在海参崴开赌场

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港7月11日 - 澳门“赌王”何鸿燊之子何猷龙将扩大其业务版图，他旗下的的两家公司已签订相关协议，将在俄罗斯海参崴附近开设赌场。
何猷龙与澳洲亿万富翁派克在澳门共同经营新濠博亚博彩 ，他目前还在菲律宾兴建一个赌场。
何猷龙旗下的新濠国际发展 以及凯升控股 总共将拥有海参崴一赌场的51%权益，其俄方合作伙伴为地产商人Oleg Drozdov。海参崴临近中国东北地区，飞北京只需两个半小时。
一些外国博彩业者对投资海参崴态度则更为谨慎，主要出于监管方面的顾虑。
海参崴该赌场项目的总投资额估计为1.3亿美元，而新濠博亚娱乐 在菲律宾的新赌场项目投资则高达10亿美元。两家赌场预计均将在明年开业。 （完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686