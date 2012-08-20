荷兰房价稳步下滑 抵押贷款问题浮出水面

路透荷兰8月20日电---欧元区债务危机正在冲垮曾经是该地区内最为安全的一道避险墙.

迄今为止,作为欧盟创始国并同德国一道奉行审慎财政政策的荷兰,未受到房地产价格大幅下滑的冲击,而这样地产价格滑坡正在西班牙等南欧国家肆虐.

自2008年以来,荷兰房价下降了约15%,相比之下西班牙自危机开始以来房价最大跌幅达30%.

不过,在全年金融危机爆发後的第四个年头,荷兰经济站到了另一场衰退的边缘.房价的稳步下滑正令荷兰的软肋暴露无遗:还未偿还的抵押贷款.

在荷兰,人们可以借到12倍于自己收入的贷款用於购房,杠杆率奇高.以某些指标衡量,荷兰的人均抵押贷款堪称欧盟之最.

该国最大的银行荷兰国际集团(ING)本月早些时候预计,到明年每四笔抵押贷款中,会有一笔的未偿还余额将超过抵押房产的价格.

荷兰人与之对应的说法很形象,他们称这样的房产为没在水面下方的房屋.

在地势低洼的荷兰,这样的比喻足以令人心惊肉跳.相较于整体经济,这个问题更为严重.荷兰的总抵押贷款金额从1995年的1,400亿欧元上升至去年的6,400亿欧元,相当於国内生产总值(GDP)的比例相应的从46%蹿升至105%.

而据荷兰央行预计,荷兰在截至2014年的七年里经济增速将为二战以来最慢.欧盟执委会5月时预测,荷兰经济今年将萎缩近1%.

评级机构穆迪7月称可能调降荷兰公债评级,称"事态发展增添了财政上的阻力,意味着荷兰政府的债务减负将来得更晚,而且基数更大."

央行去年预计,若房价再跌10%,抵押贷款房屋中将有30%变成负净值.这将导致荷兰四家商业银行蒙受亏损.这些银行约三分之一的贷款都是抵押贷款,目前已有这类贷款违约增多的报告.

欲浏览荷兰房价与抵押贷款债务的图表,请点选(link.reuters.com/xyd22t)

**"有毒的鸡尾酒"**

从荷兰人Nico van Os的经历中可以看出,抵押贷款问题是如何从乡村延伸到了政府财政的中心.van Os和他的父亲之前在荷兰西部经营温室花卉生意十余载,他们同国外做买卖,人手则在国内招聘.

2003年,随着房地产泡沫膨胀,当地政府说服他们卖掉了这项家族生意,把土地卖给了一个数十亿欧元计的房地产开发项目.

"他们当时有点异想天开."Van Os回顾被迫买地的痛苦经历时说.

十年後,他家以及其他六块被卖给政府的临近农场都已是杂草丛生.一项建造2,800座房屋的计划被取消了.

Lansingerland自治区从像Van Os这样的农场主手里买来土地,导致负债上升,规模达到收入的近两倍.就在最近之前,它还是荷兰发展最快的地区之一,2008年建了1,000座住房.今年的话,数量能达到300就算乐观了.

大批项目已被取消,今年的亏损减记达到4,500万欧元.

市长Ewald van Vliet说,"在欧洲人当中,荷兰人在造房子上花费最大,这方面存在巨大风险,我担心这个风险一直被低估了."

荷兰家庭之前自1990年代以来可以借到多达总薪资12倍的借款,之後雷曼危机触发新规建立,他们的借款额度减到了薪资的五倍左右.

荷兰人用多借来的钱搬进更大的房子,或用於商品服务消费.贷款得来的现金花在新厨房和浴室,汽车、奢华的假期和游艇上.抵押贷款利息依然不用交税.所有抵押贷款中,有一半的本金延期偿还最高可达30年.

Van Vliet称,荷兰面对的是"有毒的鸡尾酒".在经济衰退刺破房地产泡沫,房市发展戛然而止之际,政界是否会同意结束如此廉价的信贷,还存在不确定性.

濒于求助中央政府边缘的市政当局越来越多,Lansingerland也是其中一员.据德勤数据,这个数字在2010年翻了一番,达至35个,接近荷兰415个自治市的10%.

受荷兰政府委托的德勤报告发现,这些自治市大部分没有考虑地产投资可能带来的以十亿欧元计的亏损.

**跌,跌**

房价可能进一步大幅下滑.抵押贷款发放商Rabobank预计,到2013年房价较2008年峰值跌幅可能达近18%.

而在上世纪70年代和80年代初的房市危机中,荷兰房价跌幅为34%.

荷兰央行预计2013和2014年会有温和反弹,假设条件是欧元区问题没有恶化.

荷兰将於9月12日举行大选.

除了实施大规模减支并阻断经济下滑趋势之外,新政府还要承担如何逐渐撤出长达一个多世纪的补助的任务.这些补助刺激了荷兰的高负债.

将家庭收入逾四分之一花在住房上的荷兰家庭,可以预料到会经历苦痛.

"他们想要一切,但现在一无所有,"Van Os称,"事情只会越来越糟."(完)

--编译 王洋/隋芬/田建华;审校 田建华/程琳

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