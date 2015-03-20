豪瑞和拉法基达成新的合并协议

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透法兰克福3月20日 - 全球两大水泥业者豪瑞(Holcim Ltd)HOLN.VX及拉法基(Lafarge SA)LAFP.PA以就其数十亿欧元计的合并达成新的协议，预料将打造全球最大水泥企业，协议中包含新的换股比例。
豪瑞周五表示，两家公司同意以9股豪瑞股票换10股拉法基股票。
该公司指出，即将就指派合并后集团新任执行长一事进行沟通，最慢不会拖过向拉法基股东提出公开要约之时。
豪瑞同时提到，两家公司的某些大股东已经确认支持修正后的合并条件，但并未提及是哪些股东。(完)
(编译 张明钧; 审校 李爽)
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