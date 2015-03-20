豪瑞和拉法基达成新的合并协议

路透法兰克福3月20日 - 全球两大水泥业者豪瑞(Holcim Ltd)HOLN.VX及拉法基(Lafarge SA)LAFP.PA以就其数十亿欧元计的合并达成新的协议，预料将打造全球最大水泥企业，协议中包含新的换股比例。

豪瑞周五表示，两家公司同意以9股豪瑞股票换10股拉法基股票。

该公司指出，即将就指派合并后集团新任执行长一事进行沟通，最慢不会拖过向拉法基股东提出公开要约之时。

豪瑞同时提到，两家公司的某些大股东已经确认支持修正后的合并条件，但并未提及是哪些股东。(完)

(编译 张明钧; 审校 李爽)

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