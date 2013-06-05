日本经济：安倍经济增长策略包括提高国民收入及建立经济特区

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京6月5日 - 日本首相安倍晋三周三表示，计划未来10年使国民收入年增长3%，并建立经济特区以吸引外国技术、人才和资金，这是其经济复兴计划的一部分。
提高收入对其政策的成败至关重要，安倍的措施旨在结束根深蒂固的通缩和数十年的经济停滞。安倍在周三的演讲中宣布了增收目标以及其他一些措施，这些措施是其一揽子计划的一部分，6月14日将由议会表决。
日本央行在4月宣布的货币扩张政策中计划在两年内实现2%的通胀率目标，但分析师称经济和消费者物价若要持续增长，工资必须也要增长。(完)
(编译 李春喜 审校 艾茂林)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。