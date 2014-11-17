现代礼仪：过节要送礼吗？

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供) （Mary M. Mitchell撰写并出版了多部有关礼仪的书籍，它们以11种语言发行，近期出版的包括《The Complete Idiot's Guide to Modern Manners Fast Track》和《Woofs to the Wise》。她是管理培训咨询机构The Mitchell Organization的创始人，该机构网址为www.themitchellorganization.com。以下内容仅代表作者个人观点。）
路透11月17日 - 我的节日经历表明，最近伦敦人正忙于圣诞节计划：礼物、餐厅订位、现金等。
我想起以前的一部卡通片，一名顾客悲伤地说：“天啊，我忙着购物，竟然忘了玩了。”
我承认，我个人倾向于避免陷入圣诞节消费主义诱惑。没必要再说圣诞节的真谛消失在购物广场里。
下面是一个有关节日礼物的测试，作为自我反思的工具。它帮助我专注于礼物的接受者，不让我的意识构成影响。这也许对你也能有所帮助。
- 我为什么要送这个礼物？
- 它真诚吗？
- 我赠送礼物是无附加条件的吗？
- 它是否是接受礼物者的喜好，而不是我的喜好？
- 它是否太贵了？
- 它是否友善？（小心恶作剧礼物）
- 它是否合适？（比如不要给节食者送糖果）
- 我能亲自送出吗？
- 包装是否漂亮？
- 我赠送这样的礼物感觉好吗？
第一点是最为重要的考虑。第一个问题是为什么要送这个礼物。
我们送礼的原因很多：作为介绍业务、邀请去家里做客、提供有助业务的信息或请吃饭的答谢。
这些只是送礼的一部分原因。我们不要忘了那些始终不放弃我们的人，为了一个建议、一次鼓励或是一次帮助我们走出困境。
我认为及时的送到和良好的包装有助于提升任何礼物的价值。
我个人非常喜欢再利用周日报纸的连环画，愿意使用彩色的线而不是丝带。这样的包装费用更低，更加环保，本身就是个礼物。
手写的卡片能为礼物加分。接受者显然知道我们花费了时间和精力让他们了解我们送礼的原因。特别是在经济不景气的时候，身体力行非常有助于克服物质的匮乏。
去到最后一个问题：我赠送这样的礼物感觉好吗？如果我真的用心了，我就可以响亮地回答“是”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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