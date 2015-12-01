现代礼仪：假期为什么不自我一些呢？

路透11月30日 （作者 Mary Mitchell） - （Mary M. Mitchell撰写并出版了多部有关礼仪的书籍，它们以11种语言发行，近期出版的包括《The Complete Idiot's Guide to Modern Manners Fast Track》和《Woofs to the Wise》。她是管理培训咨询机构The Mitchell Organization的创始人，该机构网址为www.themitchellorganization.com。以下内容仅代表作者个人观点。）

在写这篇文章的时候，我看了看一英尺高的度假目录：服装、旅行装备、徒步装备、家居用品、宠物用品、艺术品购置、化妆品、天然食品、葡萄酒等等。

然后我又看了看收件箱，那里有更多度假销售广告。我反复点击删除键，为我疲劳的眼睛和手指感到悲伤。

他们的信息都一样清楚：买（我们的）东西。

难道人们意识不到真正的礼物是时间和注意力？

当我考虑收到的最重要礼物时，往往不是购买的东西，而是那些能让我感到高兴的东西。每个人都是不一样的，因此我在社交媒体上发帖，寻找那些不需要花钱的最好礼物点子。

一个朋友分享了一个人特地让一个残疾儿童感到特别的意义。另外一个朋友告诉我吊架课的意义。

我的一个学生是一个新妈妈，她告诉我她的母亲每个月有一周来帮她做家务是多么的可贵。

另外一个学生给她的女儿和女婿拍摄了一张照片，他们各自拿着一双婴儿鞋，代表孩子即将到来。非常好。

烹饪能带来愉悦。蔓越莓生姜酸辣酱已经是我的标志性度假物品，我总是期盼着朋友每年送来的圣诞节前夜饼干。我的家庭也如此。

给朋友和家人写食谱如何呢？想过志愿为出门的人照顾宠物吗，即使是一个下午或晚上？设计一些照片，特别是带来欢快记忆的照片如何？

想象一下一个朋友给我一个手工雕刻的盒子、里面装着自制的熏盐时我有多么的高兴。用本地生长的大麻制作的香烟放在了熏盐上（我居住的地方大麻是合法的）。我高兴地消费了一个礼物，然后将另外一个礼物转送。

很多人都会非常感激新应用的技术帮助和使用课程。将喜爱的音乐做成播放列表如何？我的一些健身课学生就这么做，我在课堂上使用他们的曲子。

我读书的时候艺术和手工课不及格。因此我无法言表有人在假日装饰品方面帮我时我有多么地感激。我的朋友帮我挂一组日本照片时我很感激。我的姐妹带我去博物馆、教我如何欣赏绘画时我也感激。

送礼物的艺术可能没有大多数人想象的那么自然。体贴和慷慨是关键。为了送出暖心的礼物，我们需要善于观察、创新和组织。

或许一些想法能给你带来灵感。假期快乐！（完）