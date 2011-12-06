中国国务院明确2012年假期安排

一名持刀男子试图进入卢浮宫 法国士兵开枪将其打伤
另一位警方消息人士说，该男子试图携带手提箱进入卢浮宫的地下商店。警方称，该区域已被疏散。法国内政部在推特上说，这起事件是“严重的。”(完)
路透北京12月6日电---中国国务院办公厅周二发出通知,明确2012年部分节假日安排,其中春节自1月22日至28日放假共七天.
以下为2012年元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节放假调休日期的具体安排:
元旦: 1月1日至3日放假调休,共3天.2011年12月31日(周六)上班.
春节: 1月22日至28日放假调休,共7天.1月21日(周六)、1月29日(周日)上班.
清明节: 4月2日至4日放假调休,共3天.3月31日(周六)、4月1日(周日)上班.
劳动节: 4月29日至5月1日放假调休,共3天.4月28日(周六)上班.
端午节: 6月22日至24日放假公休,共3天.
中秋节、国庆节: 9月30日至10月7日放假调休,共8天.9月29日(周六)上班.(完)
更多详情,请点选中国政府网网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
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路透马尼拉2月3日 - 菲律宾计划关闭23家矿，多数为镍矿，并暂停另外五座矿的生产。矿商称这将影响到大约120万人，一些人誓言将采取法律行动挑战这一决定。
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