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时事要闻 | 2011年 12月 6日 星期二 15:52 BJT

中国国务院明确2012年假期安排

路透北京12月6日电---中国国务院办公厅周二发出通知,明确2012年部分节假日安排,其中春节自1月22日至28日放假共七天.

以下为2012年元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节放假调休日期的具体安排:

元旦: 1月1日至3日放假调休,共3天.2011年12月31日(周六)上班.

春节: 1月22日至28日放假调休,共7天.1月21日(周六)、1月29日(周日)上班.

清明节: 4月2日至4日放假调休,共3天.3月31日(周六)、4月1日(周日)上班.

劳动节: 4月29日至5月1日放假调休,共3天.4月28日(周六)上班.

端午节: 6月22日至24日放假公休,共3天.

中秋节、国庆节: 9月30日至10月7日放假调休,共8天.9月29日(周六)上班.(完)

更多详情,请点选中国政府网网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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