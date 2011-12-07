多数员工不爱年会爱奖金--调查

路透12月6日电---计划投入大笔资金举办员工圣诞派对的公司不用纠结了，因为多数美国员工更希望公司年终福利是奖金。

据哈里斯（Harris）调查，在2,574名受访员工中，有近四分之三的人表示，他们希望拿现金福利，有62%的人表示希望涨薪，32%的人想要更多带薪休假。

只有4%的人将圣诞派对作为假期福利首选。

美国互动式招聘网站Glassdoor的Rusty Rueff表示："在经济大萧条的影响进一步减弱前，员工想要的首先是现金和其他财务津贴，以确保假期的收支平衡。"

购物卡、可以在家办公一年、公司股票等也都是员工们最渴望的福利。

10%的员工想要医疗补助，8%的人想要健身房会员资格，3%的人表示他们想要交通补贴。只有2%的选择金表或其他饰品。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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