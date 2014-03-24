荷兰首相称俄罗斯在克里米亚问题上损失最重

* 荷兰周一将主持G7特别峰会

* 首相吕特称若制裁俄罗斯，则将严重打击俄罗斯经济

* 称乌克兰问题不会将焦点从核议程转移

路透海牙3月23日 -荷兰首相吕特在海牙召开高级别会议前夕表示，在克里米亚冲突问题上，俄罗斯的损失最大。美国总统奥巴马将出席此次会议。

七国集团(G7)迅速在核安全峰会间隙安排一次会议，以使领导人有机会讨论如何应对俄罗斯吞并克里米亚。

荷兰并非G7成员国，但已同意主持周一的谈判。届时奥巴马和美国国务卿克里将在海牙与俄罗斯外长拉夫罗夫进行双边会谈。

”俄罗斯经济高度集中在石油和天然气上，“吕特周日接受路透采访时称。

”经济成分没有多样化。过去几年增长率已明显下滑。如果受到制裁，经济将严重受损。“

与吕特截然不同，许多商界领袖担心西方国家对俄罗斯采取强硬立场。俄罗斯为欧盟供应了近三分之一的天然气。

德国外贸协会上周警告道，对于德国很多企业而言，“全面的制裁将会是场真正的大灾难。”

包括德国总理默克尔在内的欧盟领导人已同意，对与普京关系密切的33人实施禁止入境和冻结资产的措施，并准备采取经济制裁。

美国亦决定对与俄罗斯总统普京关系最密切的一些盟友实施个人制裁，且齐聚海牙的领导人预计将会讨论是否实施更大范围的措施。

他们曾威胁，若俄罗斯军队进入乌克兰其他地区，将扩大经济制裁。

来自53个国家的代表将参加这次峰会，其中包括中国主席习近平以及德国、日本、英国、加拿大和法国等国领导人。(完)

(编译 许娜/孙茉莉; 审校 戴素萍/石冠兰)

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