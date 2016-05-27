法国总统奥朗德称英国若退欧对全球经济是个坏消息

路透伊势志摩5月27日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)周五表示，英国退出欧盟对全球经济会是个坏消息，尽管英国该怎么做法国并无置喙之余地。

“经济上而言，这会是个坏消息，对英国是如此，对全世界也是如此，不仅只是欧洲，”奥朗德在七国集团(G7)领导人峰会后的记者会上表示。

他称，“这将引发资本移转，以及一些活动的重新配置，而这可能不利于英国、甚至不利于欧洲。”(完)