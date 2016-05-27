法国总统奥朗德称英国若退欧对全球经济是个坏消息

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伊势志摩5月27日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)周五表示，英国退出欧盟对全球经济会是个坏消息，尽管英国该怎么做法国并无置喙之余地。
“经济上而言，这会是个坏消息，对英国是如此，对全世界也是如此，不仅只是欧洲，”奥朗德在七国集团(G7)领导人峰会后的记者会上表示。
他称，“这将引发资本移转，以及一些活动的重新配置，而这可能不利于英国、甚至不利于欧洲。”(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。