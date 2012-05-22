奥朗德呼吁发行欧元区共同债券以化解危机

2012年5月19日，法国新总统奥朗德在戴维营八国集团峰会的一场新闻发布会后回答记者提问。奥朗德将在本周布鲁塞尔举行的欧盟领导人非正式峰会上，推动共同承担欧洲债务的建议，从而加大向德国总理默克尔的施加，促使其放弃反对立场。 REUTERS/Philippe Wojazer

* 法国总统奥朗德将在5月23日峰会上主张发行欧元区共同债券

* 欧债危机愈演愈烈令争论重燃

* 德国官员称,欧元区共同债券是"在错误时间提出的错误想法"

路透布鲁塞尔5月21日电---法国新总统奥朗德将在本周布鲁塞尔举行的欧盟领导人非正式峰会上,推动共同承担欧洲债务的建议,从而加大向德国总理默克尔的施加,促使其放弃反对立场.

奥朗德在周末举行的八国集团(G8)会议上,提出所有欧元区成员国共同发行债券的构想,并准备在5月23日欧盟领导人会议上再度提出,即便该想法与默克尔的愿望相左.

"我将在这次非正式会议上概述所有促进经济成长的建议,"奥朗德在周六美国戴维营G8会谈结束後表示,他是指周三举行的欧盟峰会.

"这些建议中将包括欧元区共同债券,届时支持这些建议的不会只有我一人.这一点在G8峰会上已得到确认."

预计他将获得意大利总理蒙蒂、西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)和欧盟执委会的坚定支持.欧盟执委会长期以来一直是发行欧元区共同债券的支持者.

德国反对提前采取任何行动,认为此前还需要看到欧元区各国在财政政策协调方面取得进展.德国的支持者包括荷兰、芬兰与其他国家.

欧元区债务危机在过去一个月迅速恶化,希腊退出欧元区的前景不再是禁忌话题.这一情况将发行欧元区共同债券的构想再次推上台面,不少经济学家和决策者都认为它将是重建市场信心的最佳途径之一.

"欧元区共同债券的争论重又成为中心议题,如果奥朗德提出这一问题,将得到来自其他领导人的支持."一名欧盟官员表示."这(推出欧元区共同债券)不是一夕之间发生的事情,首先还需要完成许多准备工作,但大家希望能就此制定一个行动计划."

欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)在致欧盟领导人的信函中呼吁,不要在周三的峰会中有任何"顾忌".该峰会旨在讨论刺激欧元区经济增长和增加就业的具体措施.

"现在考虑下一步,思考更多的潜在根本性变化并非太早."他写道,"从许多方面而言,提高一体化程度将会增强外界对欧元和欧洲经济的信心."

斯洛伐克总理Robert Fico周一对国内议员表示,他将支持法国的立场.

促成长建议料将包括提高欧洲投资银行的实收资本,并计划由欧盟预算担保发行"专案债券"以为基础建设融资.目标在於对想法达成一致,以便在下次6月28-29日召开的欧盟领袖峰会上正式签署.

奥朗德所属的社会党在法国胜出,不只将欧元区危机讨论的方向转向经济成长,同时也为默克尔过去扬弃的设想注入新的动力,包括债务共担等.

默克尔曾表示,她并不反对共同发行欧元区债券的方式,但认为前提是欧元区财政和经济整合要更为密切.

这仍是长路漫漫,德国官员在周一重申上述主张.

"(欧元区共同债券)是在错误时间开出的错误药方,且会有不利的副作用,"德国副财长Steffen Kampeter对德国电台表示.

希腊将在6月17日举行选举,如果选民支持反纾困政党,希腊可能会加速离开欧元区.默克尔在G8峰会上已承受一些压力,但不愿对其主张有所让步,默克尔坚持任何的成长举措不能够透过增加赤字支出来达成.

如果没有默克尔的赞同,欧元区不太可能做出任何重大的政策改变.

**德国的亮点**

然而也有迹象表明,德国愿意提高国内需求,从而可能有助於其欧元区夥伴增加出口并恢复元气.

德国最大的工会IG Metall周六同意4.3%的提薪幅度,为360万汽车和工程业工人自1992年以来获得的最大加薪幅度.此外德国央行也承认,该国通胀率有可能在一段时期内高於欧元区平均水平.

"德国财长朔伊布勒转而支持提高薪资,以及德国央行承认通胀率可能在一段时期内高於2%,都是受欢迎的正面进展."高盛资产管理公司的董事长Jim O'Neill指出.

在希腊举行大选之前,市场面临剧烈动荡的一个月,并将关注西班牙摇摇欲坠的银行体系与高额负债.马德里周五承认,其2011年预算赤字比最初预想的还要高.

西班牙经济部长德金多斯周一称,该国4-6月经济活动可能进一步萎缩0.3%.此番言论助燃市场对该国控制财政状况能力的怀疑,尽管德金多斯坚称,今年的预算赤字目标有望达成.

"只有希腊问题得到解决,市场信心才会恢复."Fidelity Worldwide Investment全球固定收益投资总监Andrew Wells称.

浏览欧元区银行业融资困境图表,请点选:(link.reuters.com/rer25s)

浏览欧债危机图表,请点选:(r.reuters.com/hyb65p)

浏览欧元区融资进度图表,请点选:(r.reuters.com/kyd97r)

**执委会的建议**

欧盟执委会在11月发表的有关"稳定债券"的文章中称,这一构想不能一直拖延下去,危机的严重程度意味着需要更加迅速地采取行动.此後,欧债危机已进一步恶化.

作为经济学家和前欧盟执委会成员的意大利总理蒙蒂过去一直支持这一提法,预计他在周三的讨论中对此也将表示赞同.

"无论在推出欧元区共同债券之前的时间安排为何,危机的恶化都让剩下的时间更短了."另一名欧盟官员指出."需要讨论就业与增长议题,但也需讨论为推出欧元区共同债券而采取的具体步骤."

经济学家认为,恢复市场对欧元区主权债信心的最佳方式,就是让所有区内国家为所有债券提供共同担保.然而,此举将令德国为担保其他成员国的债务而背上巨大负担.

除了尝试为解决债务问题找到新途径之外,欧盟领导人预计还将讨论如何化解不断深化的银行业危机.希腊与西班牙银行体系都已面临沉重压力.

一个解决方案是允许规模达7,000亿欧元的欧洲金融稳定机制(EFSF)直接帮助银行实施资本重组,而非先向个别国家提供贷款,再由国家向银行放贷.

不过德国反对由EFSF直接向银行放贷,称确保国内银行业稳定是各国自己的责任.(完)

--编译 肖群英/徐文焰/戴素萍;审校 郑茵/张涛/杜明霞

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