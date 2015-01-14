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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 14日 星期三 11:47 BJT

奥朗德暂因妥当处理恐怖袭击危机获得高评价

法国总统奥朗德严肃、动情，与人民的情绪合拍，受欢迎程度料上升，当地媒体和分析师罕见地对他处理法国数十年来遭遇的最严重袭击给予很高评价。但这种情况并不一定会持续。路透
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