奥朗德暂因妥当处理恐怖袭击危机获得高评价

路透巴黎1月12日（记者 Ingrid Melander/Elizabeth Pineau） - 法国总统奥朗德严肃、动情，与人民的情绪合拍，受欢迎程度料上升，当地媒体和分析师罕见地对他处理法国数十年来遭遇的最严重袭击给予很高评价。但这种情况并不一定会持续。

奥朗德率领100万人和数十名各国领导人在巴黎游行，悼念恐怖袭击案受害者。他用行动回答了两个经常针对他的问题：领导力不强以及疏远选民。

OpinionWay调查机构的调查显示，奥朗德的支持率为25%，上升了4个百分点。奥朗德是民意调查历史上最不受欢迎的总统。

保守的《费加罗报》对奥朗德提出表扬，这更令人吃惊，该报经常抨击奥朗德。

“他的手没有抖，他做出了正确的决定，”《费加罗报》称。“谁能想到第五共和国最不受欢迎、最受指责的总统会在这样的历史时刻站出来？”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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