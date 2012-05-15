奥朗德正式宣誓就任法国总统

苏格兰首席部长称特雷莎·梅或间接将苏格兰推向再次独立公投
路透伦敦2月28日 - 苏格兰首席部长斯特金周二表示，英国首相特雷莎·梅政府在退欧方面“决不妥协”，可能会导致苏格兰举行二次独立公投，而且该国改弦易辙的时间已所剩不多。
路透巴黎5月15日电---奥朗德周二正式宣誓就职，成为继密特朗之後首位来自社会党的法国总统。
萨科齐在爱丽舍宫向奥朗德表示祝贺，并在总统官邸内向奥朗德移交了核代码和其他秘密文件。随後举行了简短的宣誓仪式，约400名宾客参加了仪式。
奥朗德将於今日晚些时候飞往柏林，与德国总理默克尔进行首次会晤。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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