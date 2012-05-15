版本:
中国
时事要闻 | 2012年 5月 15日 星期二 17:08 BJT

奥朗德正式宣誓就任法国总统

路透巴黎5月15日电---奥朗德周二正式宣誓就职，成为继密特朗之後首位来自社会党的法国总统。

萨科齐在爱丽舍宫向奥朗德表示祝贺，并在总统官邸内向奥朗德移交了核代码和其他秘密文件。随後举行了简短的宣誓仪式，约400名宾客参加了仪式。

奥朗德将於今日晚些时候飞往柏林，与德国总理默克尔进行首次会晤。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐