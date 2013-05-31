德法支持设立专职欧元集团主席

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透巴黎5月30日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)周四在与德国总理梅克尔会谈后表示，德法两国都支持设立欧元集团专职主席一职。欧元集团由欧元区各国财长组成。
“就经济治理的组织而言，我们都同意应该召开更多欧元区峰会，并设立专职欧元集团主席一职。这个职位拥有较大权力，并将承担起欧元区各国部长赋予的使命，促进产业与科研领域的就业。”
欧盟执委会周三表示，法国应该推动结构性改革。对此，奥朗德表示，法国会遵守所做的预算承诺，也将自己决定如何推进改革。(完)
(编译 梁睿雪; 审校 郑茵)
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路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。