德法支持设立专职欧元集团主席

路透巴黎5月30日 - 法国总统奥朗德(Francois Hollande)周四在与德国总理梅克尔会谈后表示，德法两国都支持设立欧元集团专职主席一职。欧元集团由欧元区各国财长组成。

“就经济治理的组织而言，我们都同意应该召开更多欧元区峰会，并设立专职欧元集团主席一职。这个职位拥有较大权力，并将承担起欧元区各国部长赋予的使命，促进产业与科研领域的就业。”

欧盟执委会周三表示，法国应该推动结构性改革。对此，奥朗德表示，法国会遵守所做的预算承诺，也将自己决定如何推进改革。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 郑茵)

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