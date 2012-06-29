中国拟推在线影视平台 引进好莱坞大片

路透洛杉矶6月28日电（记者 Sue Zeidler/Ronald Grover）---中国电影频道今年将在中国开通与Netflix(NFLX.O)类似的在线服务平台，推动好莱坞的电影和电视剧走进中国，为好莱坞带来巨大的新营收渠道。

据平台支持者称，该项新服务将在第四季度推出，已经与一家好莱坞重量级工作室--维亚康母(Viacom)VIA.N旗下的派拉蒙影业公司签署了内容合作协议。

中国电影频道旗下流媒体网站M1905的执行董事Longei Liang称，派拉蒙将向该平台提供电影和电视剧，比如热销的《碟中谍》系列影片。

该尚未定名的服务平台周四在加州被公之于众。Liang表示，正在与米高梅MGMYR.UL和其他工作室协商类似的合约。

中国电影频道计划与Jiaflix Enterprises合作，包括前哥伦比亚电影公司董事长Sid Ganis。

Sid Ganis的堂兄、Jiaflix执行董事Marc Ganis表示，Jiaflix料很快添加更多工作室的内容。

“新平台将把好莱坞最好的内容带给中国观众。这是好莱坞增加对中国出口和加强中美两国文化合作的绝好机会。”Sid Ganis称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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