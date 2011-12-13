《Home专栏》中国11月铜进口大增 补库需求实为重要推手

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 丁琦

路透伦敦12月12日电---海关数据显示,中国11月未锻造铜及铜材进口量升至45.2万吨的20个月高位.

也许11月的数据被前月的某些溢出效应夸大了,因中国的国庆"黄金周"假期落在10月,但基本趋势确实在非常稳固地上行.

今年以来的累计进口量较上年同期的降幅迅速收窄,就可明显地说明这点.2011年1-11月,尽管中国铜进口较上年同期仍减少近10%,但在一两个月前,这一幅度还一直徘徊於20%以上.

中国加快铜进口步伐的同时,精炼铜进口的比例也在提高.该比例在10月达到77%,若11月的比例亦大致相当的话,则意味着该月精炼铜进口量为32.7万吨,为2010年3月以来最高的月度进口.

欲浏览中国铜进口图表,请点选链接：(link.reuters.com/haj55s)

欲浏览中国废铜进口图表,请点选链接：(r.reuters.com/tuk55s)

**进口仍在持续**

目前看来,进口铜在通过中国海关後,似乎还一路穿越了上海保税仓库,直达中国境内.

保税仓库的铜库存目前估计约为26-27万吨,已较上月中减少了约5万吨.

尽管这一库存仍略高於"正常"水准,但已远低於今年头几个月那样的惊人高位.

此外,中国大陆对保税仓库中的铜需求依然坚挺.目前这些铜较LME现货的升水仍达到每吨约130-150美元.

从历史记录看,上述升水处於高位,且无疑高於智利生产商Codelco每吨110美元的2012年长期协议报价.

中国铜的升水还远高於全球任何其他地区,这就是为何有铜继续从美国等国家流入中国,要知道美国以往并非中国铜进口的主要来源地.

**消费还是补库?**

当然,不能只因为铜正在流入中国大陆,就肯定意味着是满足即时需求.这些铜还可能用於重建前几个月被大量消耗的库存.

诚然,中国自身的铜产量在不断下滑.11月精炼铜产量较前月减少了4.5%.虽然不同月份的工作日天数差异可能导致趋势被夸大,但按年比较一下,全国铜产量在8月达到610万吨的高位後就持续下滑.11月已降至545万吨.

废铜供应被普遍视为造成这一跌势的关键因素,尤其是中国海关针对废旧金属进口误报采取了定期整治行动.

废铜供应减少既会减少中国的铜产量,又会增加精炼铜消费,因铜加工商重新调整原料投入比例.从理论上讲,这意味着精炼铜进口需求会上升.

但要说"真实"需求是推动过去三个月精炼铜进口大增的唯一因素,也有点过头.

在整体工业生产不断放缓的背景下,铜加工需求似乎也不太可能加速,更不用说达到使9-11月的精炼铜进口比前三个月增加30万吨的程度了.

废铜短缺也许是原因之一,但值得注意的是,11月废铜进口量为43万吨,从10月37.7万吨的低位反弹,且高於41万吨的三个月均值,意味着如果中国存在废铜供应紧张,内部流动的影响肯定和进口一样大.

因此,虽然人们很容易认为11月的初步进口数据证实,中国工业的韧性要高於其他地区,但这些数据也表明,中国9-10月国际铜价大跌之际补充库存,也是原因之一.

鉴於中国信贷状况持续紧张,讨论这种补库行动发生在加工商还是贸易商和投机商层面,似乎已没有什麽意义.

**LME的影响**

从伦敦金属交易所(LME)市场的角度看,最重要的一点是,进口的铜不再像2009年底和2010年初那样只是堆在保税仓库里.

那些已通关,并被计入"进口数据"的保税仓库铜,尚未缴纳中国17%的增值税,一旦国际市场发现其价值,就能够掉转方向,重新流出中国.

这在今年上半年就曾出现过,当时有14.4万吨铜被再度出口,将中国的净进口量打压至非常低的水准,并造成LME库存上升.

实际上,目前的情况正好相反.

中国的进口意愿重燃,正在吸收亚洲各地的LME仓库库存.新加坡、韩国的三座仓库,以及马来西亚两座仓库在仅仅两个月内就出现了库存大幅减少.

截至9月末,上述六地的总库存为16万吨.目前仅为55,350吨.此外,有19,300吨是以注销仓单的形式存在,表明这些货物即将离开仓库.

而这一趋势似乎仍未完结.本月至今,亚洲仓库净新增5,625吨注销仓单,LME范围内的总数为7,700吨.

相比过於细微地分析中国需求而言,这才是目前推动中国进口趋势的最为利多的因素.

库存从亚洲仓库流出,使得LME总库存持续减少.当前持续的买兴甚至还将过剩的交易所库存转移走,正如前面所说铜从美国流向中国那样.

不确定中国这样的进口水平能维持多久.这在很大程度上将取决於价格走势,因为从历史经验看,往往是在价格较低时买入,而在价格较高时消耗库存.

但即便在下一批进口数据出炉前,本地升水情况和保税仓库的库存水准也值得重点关注.如果保税库存开始增加,则预示着中国大陆对铜的胃纳已暂时得到了满足,也许这一天的到来只是时间问题.(完)

--译文审校 吴云凌

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